Не можна вірити, – Путін вимагає від США документ про безпекові гарантії

Володимир Путін заявив, що не може вірити Сполученим Штатам у сфері безпеки. Мовляв, йому потрібен юридичний документ.

Про це він сказав на колегії російського Міністерства оборони. За його словами, Росії потрібне щось більше, аніж усні запевнення.

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Путін: США легко виходять із міжнародних договорів

Президент країни-агресорки також запевнив, що американцям не можна вірити. Саме тому він вимагає юридичне зобов'язання гарантій у галузі безпеки.

Нам потрібні довгострокові юридично зобов'язувальні гарантії. Ми з вами добре знаємо, що навіть цьому не можна вірити жодним юридичним гарантіям,

– наголосив Путін.

Очільник Кремля вважає, що США легко виходять з усіх міжнародних договорів, які їм з тієї чи іншої причини стають нецікавими. "Пояснюючи чимось чи взагалі нічим не пояснюючи", – додав він.

Відносини Росії та НАТО: останні новини

МЗС Росії оприлюднило проєкти договорів зі США та НАТО про гарантії безпеки. Зокрема, країна-окупантка вимагає від НАТО зобов'язань не брати Україну в Альянс.

Москва погрожує не допустити розміщення інфраструктури НАТО в Україні та Грузії. Про це заявив глава російської делегації щодо військової безпеки.

Країна-агресорка також пригрозила військовою відповіддю, якщо НАТО "продовжуватиме наступати". Кремль заявляє, що у відносинах Росії та НАТО настає момент істини.

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