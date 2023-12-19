Не можу гратися з графіком, – Зеленський про те, чи поїде в Ізраїль і війну на Близькому Сході

Зеленському поставили запитання щодо того, як протистояння на Близькому Сході впливає на війну Росії проти України, чи планує він відвідати Ізраїль найближчим часом. На це президент рішуче відповів.

У вівторок ввечері, 19 грудня, під час пресконференції Володимир Зеленський констатував: розфокус уваги з України погано впливає на наше становище. Однак Київ підтримує дипломатичні зв'язки з Близьким Сходом, глава нашої держави ще на початках тамтешнього загострення був готовий поїхати в регіон, – повідомляє 24 Канал.

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Зеленський і війна на Близькому Сході

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За словами Зеленського, коли він висловив рішучість поспілкуватися з колегами з Тель-Авіва ще в жовтні 2023 року, вони продемонстрували, що мають інші пріоритети. А от гратися з власним графіком глава держави не дуже може.

Що стосується моєї поїздки на Близький Схід і загалом у цей регіон: я був готовий на самому початку до цього. І це факт, і це мій був прямий сигнал колегам за кордоном. Ну, напевно, у них були інші пріоритети, я не можу дуже сильно гратися з графіком,

– констатував гарант.

Президент України наголосив, що Кремль однозначно має вплив на Близький Схід, разом з тим на тлі подій в цьому регіоні може відбуватися на Заході розфокус стосовно "українського питання". Також глава нашої держави висловив співчуття усім рідним і близьким загиблих на війні на Близькому Сході.

Це факт – розфокусування уваги, і я про це говорив, це не нова інформація. Хтось каже: Україна вже стоїть на ногах і ми їм допомагаємо, вже другий рік поспіль, а в Ізраїля зараз ось такий серйозний виклик. Усе це комплексно і дуже погано впливає на стійкість України… Мої співчуття всім загиблим – Росія там досягла тут успіху, і треба це визнати, це дуже серйозна її робота. Але ми повинні зрозуміти, що в нас тут повномасштабна війна.

Водночас турецький журналіст запитав Зеленського, чи є спільні риси між загибеллю людей у Секторі Гази від дій Ізраїлю та загибеллю українців від росіян: "Ми визнаємо політику двох держав – Ізраїлю та Палестини. Але я не можу це прирівняти до нашої війни. Тому що окупація і вторгнення Росії в Україну не починалось з терористичної атаки людей з українським громадянством на територію Росії", — відповів він.

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Згадаємо, що під час цієї пресконференції Володимир Зеленський також прокоментував відносини Києва з іншими стратегічними партнерами.