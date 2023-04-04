"Не можу повірити": що написав Трамп у соцмережі перед тим, як його взяли під арешт

Дональда Трампа арештували до пред'явлення звинувачення. Це трапилось перед початком суду в Нью-Йорку.

Сам Трамп перед цим написав допис у соціальній мережі Truth Social. 45 президент США зауважив, що він не може в це повірити.

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Що написав Трамп перед арештом

Іду до Нижнього Манхеттена, до будівлі суду. Здається таким сюрреалізмом – вау, вони збираються мене арештувати. Не віриться, що це відбувається в Америці,

– написав Трамп.

Варто додати, що арешт Трампа перед висуненням звинувачень є формальним. Наручники на нього не надягатимуть.

Щоправда, найімовірніше, у нього візьмуть відбитки пальців. Після цього Дональд Трамп вирушить у свою резиденцію.

У чому звинувачують Трампа