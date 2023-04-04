"Не можу повірити": що написав Трамп у соцмережі перед тим, як його взяли під арешт
Джерело:CNN
Дональда Трампа арештували до пред'явлення звинувачення. Це трапилось перед початком суду в Нью-Йорку.
Сам Трамп перед цим написав допис у соціальній мережі Truth Social. 45 президент США зауважив, що він не може в це повірити.
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Що написав Трамп перед арештом
Іду до Нижнього Манхеттена, до будівлі суду. Здається таким сюрреалізмом – вау, вони збираються мене арештувати. Не віриться, що це відбувається в Америці,
– написав Трамп.
Варто додати, що арешт Трампа перед висуненням звинувачень є формальним. Наручники на нього не надягатимуть.
Щоправда, найімовірніше, у нього візьмуть відбитки пальців. Після цього Дональд Трамп вирушить у свою резиденцію.
У чому звинувачують Трампа
- Велике журі присяжних Мангеттена висунуло Дональду Трампу кримінальні звинувачення 30 березня. Їхній зміст не відкривали.
- Проте ЗМІ повідомили, що справа стосується виплати принаймні 130 тисяч доларів американській порноакторці Стормі Деніелс у 2016 році. Ці гроші їй могли віддати в рамках угоди про нерозголошення. Насправді ж вони були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Варто додати, що окружна прокуратура Мангеттена розслідувала справу майже 5 років.
- Попередньо писали, що у 2006 році на благодійному гольф-турнірі Деніелс могла зустрітись з Трампом в готелі біля курортного озера Тахо. Там 45 президент США міг заплатити їй за секс.
- Водночас Трамп звинувачення назвав "політичним переслідуванням". Він переконаний, що спершу переможе "прокурора, а потім Байдена".