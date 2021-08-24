Не можуть заспокоїтись: у Росії назвали Кримську платформу "русофобською акцією"

У Росії продовжують активно обговорювати саміт Кримської платформи. Глава МЗС Сергій Лавров навіть назвав захід "порожньою русофобською акцією".

Лавров зухвало назвав Кримську платформу шабашем, на якому "Захід буде продовжувати пестити неонацистські, расистські настрої сучасної української влади".

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Це русофобська акція, штучно створена, і будуть намагатися штучно ось ці настрої підтримувати, щоб підіграти таким ультрарадикальним неонацистським явищам в сучасній Україні,

– сказав російський політик.

Лавров стверджує, що, мовляв, Кримська платформа – це порожня, безперспективна та пропагандистська затія.

У Кремлі "образились" через Кримську платформу

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав саміт "антиросійським". У Кремлі Кримську платформу схарактеризували, як "вкрай недружню".

До речі, Росію також запрошували на саміт, але держава-агресор, звісно, проігнорувала захід.

Як пройшов перший саміт Кримської платформи