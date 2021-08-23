Не в найближчі роки: у Єврокомісії оцінили перспективи вступу України до ЄС
Джерело:"РБК-Україна"
Віцепрезидент Єврокомісії заявив, що Європейський Союз підтримує роботу України щодо тіснішої інтеграції. Однак вступ нашої держави у Союз малоймовірний у наступні 3 – 5 років.
"Слід користуватися можливостями Угоди про асоціацію", – Домбровскіс
Вступ України в ЄС – це політичне питання. Про це Валдіс Домбровскіс заявив у інтерв'ю.
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Рішення мають одноголосно підтримати всі країни-члени. Це стане відкриттям нових перемовин про вступ. У межах цього процесу переговорів з'явиться дорожня карта.
Домбровскіс вважає, що це питання треба зберігати на порядку денному. Однак у короткостроковій перспективі важливо концентруватися на максимальному використанні можливостей, які дає Угода про асоціацію.
З урахуванням політичної ситуації в ЄС, того як проходять питання щодо розширення, то так, на жаль, це малоймовірно (вступ України в ЄС – 24 канал) у найближчі роки,
– заявив віцепрезидент.
Шлях України в ЄС: останні новини
- У квітні 2021 року Європарламент порадив ЄС розробити своєрідний "план дій" щодо членства для країн Східного партнерства, мовиться й про Україну.
- Єврокомісія схвалила оновлений проєкт рішення Ради ЄС. Мовиться про підписання угоди між Україною та ЄС про спільний авіапростір.
- За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", за вступ нашої держави в ЄС виступають 64% українців.