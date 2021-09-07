Не ображаюся на пацієнтів, – Арестович відповів Разумкову на пораду "поїхати в Талібан"

Раніше Олексій Арестович заявив, що біженці з Афганістану більш освічені, ніж середньостатистичні українці. Дмитро Разумков після цього порадив йому поїхати "у Талібан". Однак речник української делегації у ТКГ вирішив продовжити словесну перепалку зі спікером Ради.

Позаштатний радник глави Офісу Президента та речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович дав чергову відповідь Разумкову у коментарі одному із ЗМІ.

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Арестович відповів на пораду Разумкова "їхати в Талібан"

За словами Арестовича, у нього немає конфлікту з головою Верховної Ради.

Я можу йому тільки поспівчувати, у нього складний політичний сезон. Напевно, не вистачає нервів його починати. Передайте йому, що я подумки з ним і всіляко його підтримую в боротьбі за інтереси й досягнення України,

– заявив він.

Речник української делегації додав, що "25 років професійно займається психологією і не ображається на пацієнтів".

Заява Арестовича і відповідь Разумкова: коротко