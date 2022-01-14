Не очікували проривів, – Держдеп США прокоментував переговори з Москвою

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати готові до діалогу з Кремлем. Запевнив також, що цей процес залежить від Володимира Путіна.

Коментуючи заяву речника Володимира Путіна Дмитра Пєскова про "невдалі" перемовини, Блінкен заявив, що США "не очікували проривів". Про це політик заявив у інтерв'ю американській радіостанції.

До теми Основне завдання Вашингтона – запобігти вторгненню Росії в Україну, – Салліван

Блінкен заявив, що Штати готові до нових переговорів з Кремлем

Ентоні Блінкен заявив, що Штати поділилися з росіянами глибоким занепокоєнням у зв'язку з діями, які вони роблять не лише щодо України, а й у ширшому розумінні.

Вони (мовиться про Росію – 24 канал) поділилися з нами своїми побоюваннями. Ми надали один одному, я думаю, чимало їжі для роздумів. Тепер ми плануємо ретельно проконсультуватися з нашими союзниками та партнерами,

– розповів Блінкен.

Держсекретар відмовився оцінювати можливість російського вторгнення в Україну. Політик заявив: "Президент Путін чудово володіє мистецтвом не давати остаточної відповіді на переговорах із суперниками".

За словами Блінкена, Штати надали Москві два варіанти дій:

шлях дипломатії та діалогу;

або ж конфронтації на агресії.

Політик знову пригадав, що останній варіант матиме для Росії "серйозні наслідки". Зокрема Блінкен запевнив, що вони зібрали дуже сильну коаліцію країн у Європі та за її межами через Велику сімку, щоб відреагувати та вплинути на розрахунки президента Путіна і на вибір, який він зробить.

Натомість держсекретар США пояснив, що якщо Росія ухвалить рішення вийти з переговорного процесу, то на його думку, це буде свідчити про те, що вони, ймовірно, "ніколи не розглядали всерйоз шлях діалогу чи дипломатії".

Також Ентоні Блінкен пригадав, що Кремль висунув "максималістські та нездійсненні вимоги" та виніс на обговорення інші питання, які можуть стати основою для конструктивної розмови та дипломатії.

"Тепер ми побачимо, чи дійсно вони серйозно налаштовані щодо дипломатії та діалогу, чи все це було просто хитрощами, і їхні наміри є іншими. Та, як я вже казав, ми готові до будь-якого варіанта розвитку подій", – підсумував Блінкен.

Коротко про перемовини Заходу з Росією

10 січня відбулись перемовини між США та Кремлем. Згодом 12 січня – між НАТО та Росією, 13 січня – на базі ОБСЄ. Зокрема вони стосувались так званих "гарантій безпеки", висунутих Москвою щодо Альянсу. Зокрема мовилось про не розширення НАТО у Східній Європі, а саме – гарантій не вступу України. А також – концентрації російських військ біля кордону з Україною.

Переговори не мали конкретних результатів. Зокрема заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що принцип "відкритих дверей" НАТО не підлягає обговоренню.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс вже ухвалив рішення про вступ України та Грузії. Це трапилось ще у 2008 році, проте не встановлювали термінів.

Який шанс вторгнення Росії в Україну: відповідь Фейгіна – дивіться відео