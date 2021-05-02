Не офіційний візит, а відпочинок, – Зеленський з дружиною відвідав Прикарпаття

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною 1 травня відвідали Верховину, що на Івано-Франківщині. Однак це був не офіційний візит, а відпочинок.
Джерело:Verkhovyna.life
Місцеві ЗМІ пишуть, що на Івано-Франківщині не очікували візиту Зеленського. Гості побували на екскурсії в будинку-музеї "Тіні забутих предків", де проживав Сергій Параджанов.
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Подружжя відвідало музей "Гуцульської магії". Після екскурсії власник музею подарував Зеленському гуцульський символ – музичний інструмент трембіту.
Зазначили, що місцеві жителі були здивовані візитом. Вони встигли зробити кілька світлин з президентом.
Зеленський у Верховині / Фото verkhovyna.life
Це не офіційний візит
Зауважимо, пресслужба глави держави не повідомляла про візит. Тому, ймовірно, Зеленський дійсно приїхав на відпочинок.
Невідомо, скільки часу Зеленські пробудуть на Прикарпатті, однак 3 травня президент має їхати з робочим візитом до Польщі.Зверніть увагу! Раніше Зеленський висловлював побоювання щодо нового спалаху COVID-19 після свят. У своєму великодньому привітанні він закликав дотримуватись карантину та залишатись, за змоги, вдома.
Зеленський приїхав на Івано-Франківщину / Фото verkhovyna.life
Президент на Прикарпатті / Фото verkhovyna.life