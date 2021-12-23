Не перекручуйте, – Кулеба пояснив указ Зеленського про зовнішню політику

Президент України 22 грудня видав указ про координацію зовнішньополітичної діяльності держави. Резонансним у суспільстві став перший його пункт.

У ньому мовиться про осіб, яким надається виключне право висловлювати офіційну позицію держави Україна щодо зовнішньополітичних питань. У переліку таких осіб тільки три – це глави держави, уряду та МЗС.

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Кулеба запевнив, що указ Зеленського має на меті прибрати "хаос та самодіяльність"

Глава Міністерства закордонних справ України закликав не перекручувати указ президента про зовнішню політику. Як зазначив Дмитро Кулеба:

Це указ "про координуючу роль МЗС у зовнішній політиці".

А не "про те, хто що може коментувати".

Це указ про те, що замість хаосу і самодіяльності у зовнішній політиці з боку органів та посадовців, які не мають на це повноважень, приходять цивілізований порядок і виконання Конституції та Віденської конвенції про дипломатичні зносини,

– наголосив міністр закордонних справ.

І додав, що у першому пункті документу мовиться:

"Про офіційну позицію держави".

І про те, що "на трьох осіб покладена відповідальність" за саме офіційні заяви від імені держави.

А коментувати загалом зовнішню політику "можуть і будуть різні люди".

І спроби зараз нав’язати думку, що керівник Офісу Президента або речник МЗС не можуть давати коментарі – це спотворення реальності,

– підсумував Кулеба.

Також міністр відзначив відновлення режиму припинення вогню, домовленість щодо якого досягли у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

Коротко про резонансний указ Зеленського щодо зовнішньої політики

На сайті глави держави 22 грудня опублікували президентський указ за номером 671/2021 "Питання координації зовнішньополітичної діяльності держави". І одразу перший пункт документу спровокував дискусії у суспільстві.

Він визначає, що "з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру" можуть виступати тільки три посадові особи:

Президент України.

Прем'єр-міністр України.

Та міністр закордонних справ України.

Як вказано у документі, це зробили "з метою забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу держави".

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указ Зеленського викликав неоднозначні обговорення через те, що він начебто вказує, кому і що слід коментувати. Тож у МЗС пояснили, що насправді це не так.

Повний текст допису Дмитра Кулеби у фейсбуці:

Не перекручуйте указ президента.

Дякую всім за привітання з Днем працівника дипломатичної служби України.

Це був важливий рік з багатьма досягненнями. І це результат командної роботи в інтересах держави, українських громадян і українських експортерів.

Важливо, що саме у наше професійне свято вдалося добитися відновлення режиму припинення вогню. Це важливе досягнення. Я вітаю Андрія Єрмака з цим результатом важкої роботи. Останнім часом ТКГ нагадувала заїжджену платівку, і здавалося, що жодних рішень у ній досягти нереально. Але наполеглива робота і терпіння Єрмака та інших учасників цієї роботи дозволили досягти результату.

І ще більш важливо, що саме сьогодні Володимир Зеленський підписав указ про координуючу роль МЗС у зовнішній політиці. Це не указ про те, хто що може коментувати.

Це указ про те, що замість хаосу і самодіяльності у зовнішній політиці з боку органів та посадовців, які не мають на це повноважень, приходять цивілізований порядок і виконання Конституції та Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

В першому пункті указу йдеться про офіційну позицію держави, а на трьох осіб покладена відповідальність саме офіційних заяв від імені держави.

Коментувати, виступати з роз’ясненням щодо зовнішньої політики можуть і будуть різні люди, уповноважені на це в установленому порядку. І спроби зараз нав’язати думку, що керівник Офісу Президента або речник МЗС не можуть давати коментарі – це спотворення реальності.

Тому не піддавайтеся на хайп і гарного вам вечора.