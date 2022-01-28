Не підбурюймо, – Стефанішина закликала не спекулювати на перемовинах із бойовиками

ЗМІ поширилась інформація, що політрадники "нормандської четвірки" планують провести переговори України з бойовиками окупованих територій. Це доволі звужене розуміння.

Таку думку в ефірі 24 каналу віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. За її словами, це не дуже правильно.

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Стефанішина зауважила, що форматів перемовин між росіянами та Україною зараз дуже багато, хоч і про це не варто говорити. "Я б просила публічно не підбурювати цей дискурс", – відзначила вона.

Звуження всього комплексу питань до того, у якому форматі відбуватимуться перемовини мені здається некоректним,

– наголосила політикиня.

На її думку, є більш широковимірні питання. Мовиться про:

забезпечення прав людини;

припинення режиму вогню;

мирне врегулювання;

гуманітарні потреби;

обмін полоненими.

"Є певні умови, які анонсувала і вони вже є у публічному доступі. Це 10 кроків до мирного врегулювання", – додала Стефанішина.

Що передбачають 10 кроків мирного врегулювання Україна у грудні 2021 року запропонувала ОБСЄ 10 кроків для "виходу з глухого кута на Донбасі". Україна у грудні 2021 року запропонувала ОБСЄ 10 кроків для "виходу з глухого кута на Донбасі". Вони передбачали розблокування обміну утримуваними особами, затвердження додаткових ділянок розведення сил і засобів та підвищення прозорості в прикордонних районах шляхом постійного моніторингу і верифікації з боку ОБСЄ.

Повне інтерв'ю зі Стефанішиною: дивіться відео

"Перемовини" України з бойовиками: коротко

Радники глав держав "нормандської четвірки" 26 січня провели зустріч у Парижі. Напередодні у ЗМІ поширилась несподівана версія зустрічі.

Мовляв, під час радники мають визначати "дату переговорів із сепаратистами". Про це написали у найбільшій інформагенції Німеччини.

У Deutsche Welle заявили, що Макрон нібито доручив порушити цю тему на перемовинах радників. Ба більше, на цих перемовинах вже й начебто дату розмови з бойовиками мали визначити.

Згодом очільник Офісу Президента Андрій Єрмак спростував скандальну заяву. Він зазначив, що "подібні вигадки з’являються завдяки маніпуляторам, які багато разів намагалися зробити "зраду" на рівному місці".

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