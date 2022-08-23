Не планую нікуди переводити, ми працюємо однією командою, – Зеленський про Залужного
23 серпня 2022 , 19:22Читать новость на русском
Президент Володимир Зеленський розвіяв чутки, нібито головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного планують кудись переводити. Він працюватиме на місці.
Зеленський наголосив, що працюють однією командою, інформує 24 канал.
До теми Ворог хоче нас пересварити, – Маляр закликала не вірити у "конфлікт" між Генштабом і Міноборони
Не планую переводити нікуди Залужного. Працюємо командою,
– зазначив президент.
Зеленського запитали, як він оцінює роботу Залужного. Президент відповів: "тримаємось, а після перемоги буде найвища оцінка".
Що цьому передувало
- У ЗМІ поширювали наративи про міфічний конфлікт між Генеральним штабом ЗСУ, Офісом Президента та Міністерством оборони. Однак заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала ці чутки.
- Вона пояснила мету ворога – створити конфлікт всередині військово-політичного керівництва нашої держави та розділити суспільство.
- Маляр порадила у таких меседжах звертати увагу на невизначеність та неоднозначність джерела на кшталт "неназвана особа з Офісу Президента" або "наше джерело в Міністерстві оборони", а також – на кричущі заголовки.