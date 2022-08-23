Не планую нікуди переводити, ми працюємо однією командою, – Зеленський про Залужного

Президент Володимир Зеленський розвіяв чутки, нібито головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного планують кудись переводити. Він працюватиме на місці.

Зеленський наголосив, що працюють однією командою, інформує 24 канал.

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Не планую переводити нікуди Залужного. Працюємо командою,

– зазначив президент.

Зеленського запитали, як він оцінює роботу Залужного. Президент відповів: "тримаємось, а після перемоги буде найвища оцінка".

Що цьому передувало