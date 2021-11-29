Не побоялись санкцій: Білорусь викрили у постачанні контрабанди в Україну

Українські прикордонники у межах спецоперації затримали фуру з контрабандними сигаретами. Їх везли з Білорусі, попри накладені санкції.

Держприкордонслужба повідомила про затримання 25 листопада. Велику тютюнову продукцію під час ввезення замаскували як торф'яний субстрат.

До теми Контрабанда у крові: без кого не могла б відбутись міграційна криза

Прикордонників попередили про контрабанду

За повідомленням прикордонників, вантажівку із забороненим товаром затримали на пункті пропуску автомобільного сполучення "Виступовичі". Повідомляють, що у вантажівці було понад 140 тисяч пачок сигарет з акцизними марками Білорусі.

Попередню інформацію про можливе завезення в Україну сигарет надали оперативники 9 прикордонний загін імені Січових Стрільців.

Білорусь, незважаючи на заборону, залишається одним з основних постачальників контрабандних сигарет в Україну.

Спецоперацію "Полісся" із затриманням фури від Держприкордонслужби проводили для того, щоб Україна почала зміцнювати кордону з Білоруссю. Також важливим чинником було недопущення міграційної кризи.

Українські прикордонники виявили контрабанду: дивіться відео

Контрабанда товарів: останні новини