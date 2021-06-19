Не привід для жартів і зловтіхи, шкода людей, – Аваков про повінь в окупованому Криму

У Криму декілька днів вирує негода – півострів потерпає від затоплення. Арсен Аваков заявив, що це не привід для жартів і зловтіхи, адже йому шкода людей.
Відповідну заяву глава МВС оприлюднив на своїй сторінці в телеграмі. Він також згадав, що люди в тяжкій ситуації.
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Аваков заявив, що йому жаль людей в Криму
Кримська природна катастрофа – для мене не привід для жартів і зловтіхи. Люди на окупованій українській території опинились в надзвичайно важкому стані,
– заявив Аваков.
Він вважає, що "Аксьонов та інші путіноїди пройдуть", натомість "шкода наш гарний Крим, шкода людей".
Данілов прокоментував негоду в Криму
Секретар РНБО звернув увагу на те, що Крим протягом тривалого часу просив води. Натомість "сьогодні там стільки води, що вони навіть не знають, що з нею робити".
"І вчора в українській Керчі, і сьогодні в українській Ялті, на превеликий жаль, сталася така ситуація. Господь Бог занадто багато їм дав води відразу", – пояснив посадовець.Зверніть увагу! У Криму тривають сильні дощі. Вода зносить все на своєму шляху, змиває людей та автомобілі. На півострові оголосили надзвичайний стан. За інформацією ЗМІ окупантів, під час потужної зливи в Ялті загинув 26-річний чоловік. Його віднесло потоком дощової води.