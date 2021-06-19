Не привід для жартів і зловтіхи, шкода людей, – Аваков про повінь в окупованому Криму

У Криму декілька днів вирує негода – півострів потерпає від затоплення. Арсен Аваков заявив, що це не привід для жартів і зловтіхи, адже йому шкода людей.

Відповідну заяву глава МВС оприлюднив на своїй сторінці в телеграмі. Він також згадав, що люди в тяжкій ситуації.

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Аваков заявив, що йому жаль людей в Криму

Кримська природна катастрофа – для мене не привід для жартів і зловтіхи. Люди на окупованій українській території опинились в надзвичайно важкому стані,

– заявив Аваков.

Він вважає, що "Аксьонов та інші путіноїди пройдуть", натомість "шкода наш гарний Крим, шкода людей".

Данілов прокоментував негоду в Криму

Секретар РНБО звернув увагу на те, що Крим протягом тривалого часу просив води. Натомість "сьогодні там стільки води, що вони навіть не знають, що з нею робити".

"І вчора в українській Керчі, і сьогодні в українській Ялті, на превеликий жаль, сталася така ситуація. Господь Бог занадто багато їм дав води відразу", – пояснив посадовець.