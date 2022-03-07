Не просити, а вимагати, – Піонтковський вважає, що треба "дотиснути" Байдена із закриттям неба

Україна зараз захищає не лише свою державу, а й весь вільний світ. Тому треба вимагати закрити небо.

Американський президент Джо Байден готовий до нових кроків. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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"Ви (Україна – 24 канал) повинні не просити, а вимагати (закрити небо – 24 канал)", – наголосив Піонтковський.

Путін має 2 маніакальні цілі

У Володимира Путіна, як зауважив публіцист, було дві маніакальні цілі:

знищення України;

реванш над Заходом за поразку Радянського Союзу в холодній війні.

США бояться зіткнення з Росією, адже в Путіна працює примітивний ядерний шантаж упродовж 10 років.

"Якщо Україна впаде, то Путін не зупинеться, а піде в Прибалтику. Вони (США – 24 канал) розуміють, що все одно повинні зіштовхнутися з Росією", – зауважив Піонтковський.

Президент США зараз змінився. Це вже не той Байден, який підморгував Путіну на відеоконференції і на зустрічах. США роблять справді дуже багато – озброєнням і санкціями. Він (Байден – 24 канал) бачить, що Україна робить для всього світу і має почуття провини. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Зауважимо, що всі області України активно збирають підписи за закриття неба над нашою державою. Президент України Володимир Зеленський неодноразово звертався з цим проханням до Заходу.

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