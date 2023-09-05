Не просто викрав гелікоптер, – російський пілот детально описав, як перегнав Мі-8 в Україну
Джерело:"РБК-Україна"
У рамках спецоперації "Синиця", яку провела українська розвідка, російський пілот перегнав в Україну ворожий вертоліт Мі-8. Максим Кузьмінов, який перейшов на бік України, розповів деталі спецоперації.
Російському пілоту довелося летіти на малій висоті в режимі радіомовчання. При перетині кордону, за його словами, по вертольоту почали вести вогонь.
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Російський пілот летів з Курська
"Дев'ятого числа відбувся переліт. Була офіційна заявка у мене на виліт. Тобто я не просто викрав гелікоптер, я його офіційно перегнав з точки А до точки Б", – розповів він.
Як розповів льотчик, маршрут було заздалегідь узгоджено. Російський пілот летів з Курська до Харківської області.
О 16:30 я виконав зліт. Зліт у мене був з аеродрому Курськ до Харківської області. Приблизно 20 кілометрів. Далі вже, десь у районі населеного пункту Шебекіне я летів на малій висоті 5 – 10 метрів у режимі радіомовчання,
– розповів Кузьмінов.
Пілот не знає, хто відкрив вогонь, коли він перетинав кордон, але вважає, що це були російські військові. Унаслідок обстрілу Кузьмінов отримав поранення.
"Хто його вів (обстріл – 24 Канал), я точно сказати не можу, але припускаю, що російська сторона. Я був поранений у ногу зі стрілецької зброї. 20 кілометрів я відлетів, виконав посадку", – сказав росіянин.
Кузьмінов зазначив, що після посадки з ним були два члени екіпажу. Попри те, що Кузьмінов заспокоював їх, росіяни намагалися втекти.
Зброї у нас при собі не було, ніхто мені не чинив опору. Я хлопців (членів екіпажу – 24 Канал) заспокоював, мовляв, хороші люди, все чудово. Але вони почали боятися, агресивно поводитися. Вибігли з вертольота, подальша їхня доля мені невідома,
– уточнив він.
Спецоперація ГУР позначиться на секторі безпеки Росії
Представник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що ця операція "буде мати довготривалі наслідки" для Росії та морально-психологічного стану окупантів.
Також він підкреслив, що спецоперація української розвідки позначиться на секторі безпеки Росії. Річ у тім, що Україна отримала важливу інформацію.
Тому що внаслідок цієї операції вдалось отримати надзвичайно важливу інформацію про авіацію противника, про багато інших деталей, які допоможуть захищати небо та знищувати ворога,
– сказав він.
Також Юсов зазначив, що ця спецоперація наразі не має аналогів в Україні.
"У світовій історії ми можемо наводити приклади, як ті, чи інші пілоти з різних міркувань переводили свої борти на іншу сторону. Але в цій ситуації ми говоримо про певну фазу бойових дій про повномасштабну війну", – сказав він і додав, що це "тільки початок" і "далі буде".
Спецоперація "Синиця": подробиці
- Україні вдалося захопити російський гелікоптер Мі-8 та обладнання, яке він перевозив. Мовиться про деталі до літаків Су-27 та Су-30СМ.
- Гелікоптер входив до складу 2-ї вертолітної ескадрильї 337-го окремого вертолітного полку, що базується в аеропорту Толмачево.
- Глава ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що екіпаж вертольота, який намагався втекти, було ліквідовано. Буданов зазначив, що розвідка створила такі умови, щоб Кузьмінов міг перегнати вертоліт. Зокрема, родину пілота було непомітно вивезено з Росії.
- Наразі російський пілот та його родина перебувають в Україні. Кузьмінов пояснив, що вирішив перейти на бік України, оскільки не підтримує загарбницьку війну Росії. Також він впевнений, що Росія програє війну.
- Кузьмінов зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України загинули понад 15 його знайомих пілотів. Він наголосив, що це були люди, яких він особисто знав і з ними контактував.