Не просто викрав гелікоптер, – російський пілот детально описав, як перегнав Мі-8 в Україну

У рамках спецоперації "Синиця", яку провела українська розвідка, російський пілот перегнав в Україну ворожий вертоліт Мі-8. Максим Кузьмінов, який перейшов на бік України, розповів деталі спецоперації.

Російському пілоту довелося летіти на малій висоті в режимі радіомовчання. При перетині кордону, за його словами, по вертольоту почали вести вогонь.

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Російський пілот летів з Курська

"Дев'ятого числа відбувся переліт. Була офіційна заявка у мене на виліт. Тобто я не просто викрав гелікоптер, я його офіційно перегнав з точки А до точки Б", – розповів він.

Як розповів льотчик, маршрут було заздалегідь узгоджено. Російський пілот летів з Курська до Харківської області.

О 16:30 я виконав зліт. Зліт у мене був з аеродрому Курськ до Харківської області. Приблизно 20 кілометрів. Далі вже, десь у районі населеного пункту Шебекіне я летів на малій висоті 5 – 10 метрів у режимі радіомовчання,

– розповів Кузьмінов.

Пілот не знає, хто відкрив вогонь, коли він перетинав кордон, але вважає, що це були російські військові. Унаслідок обстрілу Кузьмінов отримав поранення.

"Хто його вів (обстріл – 24 Канал), я точно сказати не можу, але припускаю, що російська сторона. Я був поранений у ногу зі стрілецької зброї. 20 кілометрів я відлетів, виконав посадку", – сказав росіянин.

Кузьмінов зазначив, що після посадки з ним були два члени екіпажу. Попри те, що Кузьмінов заспокоював їх, росіяни намагалися втекти.

Зброї у нас при собі не було, ніхто мені не чинив опору. Я хлопців (членів екіпажу – 24 Канал) заспокоював, мовляв, хороші люди, все чудово. Але вони почали боятися, агресивно поводитися. Вибігли з вертольота, подальша їхня доля мені невідома,

– уточнив він.

Спецоперація ГУР позначиться на секторі безпеки Росії

Представник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що ця операція "буде мати довготривалі наслідки" для Росії та морально-психологічного стану окупантів.

Також він підкреслив, що спецоперація української розвідки позначиться на секторі безпеки Росії. Річ у тім, що Україна отримала важливу інформацію.

Тому що внаслідок цієї операції вдалось отримати надзвичайно важливу інформацію про авіацію противника, про багато інших деталей, які допоможуть захищати небо та знищувати ворога,

– сказав він.

Також Юсов зазначив, що ця спецоперація наразі не має аналогів в Україні.

"У світовій історії ми можемо наводити приклади, як ті, чи інші пілоти з різних міркувань переводили свої борти на іншу сторону. Але в цій ситуації ми говоримо про певну фазу бойових дій про повномасштабну війну", – сказав він і додав, що це "тільки початок" і "далі буде".

Спецоперація "Синиця": подробиці