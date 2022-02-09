Не розглядаємо цей сценарій, – Боррель про можливість напливу біженців у разі агресії Росії

Жозеп Боррель заявив, що в ЄС не розглядають сценарій, за яким внаслідок агресії Росії держави Європи стикнуться із потоком біженців з України. За його словами, Брюссель розуміє заклики Києва уникати такої нервової риторики.

Про це глава дипломатії Європейського Союзу повідомив під час дискусії у рамках "Бесід Жана Монне" під егідою посольства Франції та Атлантичної ради, яка відбулася у Вашингтоні.

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Таким чином Жозеп Боррель відповів на запитання, що ЄС планує робити, якщо в Україні повториться сценарій колишньої Югославії, коли з країни внаслідок війни виїхали 10% населення.

Ви прораховуєте найгірший сценарій. Але українці – це люди, які можуть подорожувати до Європи без віз. Ми маємо декілька країн у нашому сусідстві, які мають безвізовий режим. Тож українці можуть приїжджати до Європи без будь-яких додаткових дозволів. У кризовій ситуації, якщо українці бажатимуть поїхати до Європи – вони вільні від віз. Але ми, безумовно, не розглядаємо це як найбільш ймовірний сценарій,

– сказав він.

"Я б сказав, що більше репетуватиме: "О боже, мільйони українців прийдуть!", – тоді вже Україна буде просити нас дещо знизити інтенсивність наших висловлювань", – продовжив дипломат.

Заклики Києва – зрозумілі

Жозеп Боррель зауважив, що заклики з боку Києва щодо нерозповсюдження паніки – зрозумілі.

Вони не кажуть нам, щоб ми не хвилювалися. Вони кажуть – будьте занепокоєні, але намагайтеся контролювати ваші наративи. Тому що ці наративи завдають їм фінансової шкоди. Абсолютно нормально, що українці занепокоєні фінансовими наслідками навіть не війни, а лише цих розмов про війну. Страждають фінансово. Капітал – така річ, що зникає дуже швидко,

– додав посадовець.

Війська Росії поблизу України

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що Росія досі не почала відведення своїх військ від кордону України. Однак агресор останнім часом і не перекидає туди додаткові сили.

У Білому домі запевняють, що в разі російського вторгнення в Україну "Північного потоку-2" не існуватиме. Під вторгненням трактують перетин кордону танками та військами.

У міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки, тим часом кажуть, що не мають точних даних про наступ на Україну, бо "важко вгадати, що в голові у Путіна".

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.