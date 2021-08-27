Не розрахував масштаби: пітон повністю проковтнув корову – і лопнув

У Таїланді величезний пітон повністю проковтнув корову. Однак перетравити тварину не зумів, тому загинув.

Шлунок рептилії лопнув через гігантську здобич. Інцидент з пітоном та коровою трапився у провінції Пхітсанулок.

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Пітон проковтнув корову

Там пітон не розрахував сили та ковтнув величезну корову. Це мало для нього фатальні наслідки – тварина загинула.

Мертву змію виявив фермер, який відправився шукати свою зниклу корову. Чоловік був вражений, коли побачив закривавлені останки тварини та 4-метрового темного тигрового пітона.

Змія вдалася до відчайдушного кроку через голод

Представник місцевої влади Нірун Лівваттанакуль зазначив, що пітон був голодний. Він побачив корову, задушив її, а потім проковтнув повністю.

Після того, як корова загинула у середині змії, її тіло почало розпухати та роздуло шлунок рептилії ще сильніше. У результаті трапилося те, що бачимо,

– пояснив він.

Пітону було приблизно 8 років. Після обстеження тіла тварин спалили й поховали.

До слова, бірманські пітони мають дивовижну здатність споживати дуже великих жертв, оскільки вони можуть легко перетравлювати їжу, яка майже вдвічі перевищує їхню вагу. На жаль, іноді вони переоцінюють свій апетит.