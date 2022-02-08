"Не сигнал": у МЗС України пояснили, чому зустріч Зеленського й Бербок скасували

У МЗС України спростували чутки, що зустріч Володимира Зеленського та Анналени Бербок скасували, аби надіслати певний політичний сигнал. Відповідну інформацію оприлюднили у матеріалі CNN.

Олег Ніколенко – речник МЗС України – у коментарі 24 каналу зауважив, що станом на сьогодні Київ перетворився у світовий дипломатичний центр. Україну відвідує багато іноземних гостей.

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Окрім того, паралельно відбуваються багато телефонних розмов. Володимир Зеленський має дуже насичений графік.

Твердження про те, що зустріч Президента України та глави МЗС Німеччини не відбулася, аби надіслати певний політичний сигнал, не відповідають дійсності,

– наголосив Ніколенко.

Він також запевнив, що жодні чутки, анонімні джерела та конспірологічні теорії не зможуть вбити клин у міцні відносини України та Німеччини.

Бербок повідомила про зміну планів

Бербок своєю чергою повідомила про зміну планів. Міністерка розповіла: спершу планувалося, що вона прибуде в Україну разом з Жаном-Івом Ле Дріаном – главою МЗС Франції. Водночас згодом французька сторона дещо змінила ці плани.

"Наша поїздка була запланована з моїм французьким колегою, ми планували зустрітися з президентом Володимиром Зеленським – 24 канал). А зараз змінилися плани поїздки", – зауважила Бербок.

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