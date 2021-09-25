Не на складах: безпілотники Bayraktar виконують бойові завдання, – Залужний
25 вересня 2021 , 21:02Читать новость на русском
Джерело:"Радіо Свобода"
Безпілотники, які Україна закупила у Туреччини, не припадають пилом на складах. Їх використовують на аеродромах.
Bayraktar розташували саме там, де у них є найбільша потреба. Про це ЗМІ розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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Армія використовує безпілотники
За його словами, турецькі безпілотники розосереджені по аеродромах і виконують різні завдання, зокрема і бойові.
На сьогодні Bayraktar перебувають там, де повинні бути і там, де їм більш за все потрібно бути. Тому на складах їх немає, всі вони розосереджені по аеродромах і виконують завдання,
– сказав Залужний.
Що відомо про Bayraktar TB2?Це турецький ударний безпілотник нового покоління. Його активно застосовують у збройних конфліктах, зокрема на Близькому Сході.
Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби. Розробка проєкту почалася у 2000 році і тривала аж до 2009. За 10 років Туреччина випустила близько ста таких літальних апаратів.
Джерело: Вікіпедія
Що відомо про закупівлю цих безпілотників
- У 2019 році Україна закупила 6 турецьких безпілотників Bayraktar TB2 компанії Roketsan.
- Перший ударний безпілотник війська ЗСУ отримали у липні 2021 року. Його випробували на аеродромі під Миколаєвом.
- Особливість поставленого в Україну комплексу полягає у тому, що, окрім мобільної та стаціонарної, у складі є морська станція управління безпілотником.
- Наразі українське державне підприємство "Антонов" розробляє безпілотник "Горлиця-2" – вітчизняний аналог турецького Bayraktar TB2.