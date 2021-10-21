Не створюйте проблем собі та іншим, – в УЗ нагадали, що почали діяти нові умови перевезень

Національний залізничний перевізник Укрзалізниця нагадав українцям, що з 21 жовтня починають діяти нові правила перевезень. Їх впровадили у рамках антикоронавірусних заходів.

Головна мета нововведень – перешкодити поширенню COVID-19. Нові правила діятимуть і для автобусних міжобласних поїздок.

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21 жовтня в Україні почали діяти нові умови перевезень

В Укрзалізниці нагадали, що вільні та безпечні подорожі, які зазвичай є частиною буденного життя, тепер під загрозою – без зростання рівня вакцинації. А все через стрімке погіршення ситуації в Україні з поширенням коронавірусу.

Відтак із 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила пасажирських перевезень – зокрема, у регіонах зі значним поширенням COVID-19. З цього дня до поїздки залізницею пасажир повинен підготувати:

Довідку про негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту.

Або, що найпростіше, документ про вакцинацію (хоча б з одним щепленням) проти COVID-19.

"Ми хочемо, щоб кожен, хто прийде на свій потяг після 21 жовтня, здійснив посадку без будь-яких складнощів. Наша спільна мета – подорожі без обмежень", – наголосили в УЗ.

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Але без одного зі зазначених документів пасажир у потяг не сяде, запевнили у перевізника.

Погрози та вмовляння не подіють – працівники Укрзалізниці викличуть поліцію. Не створюйте проблем собі й іншим – зробіть тест, а краще вакцинуйтеся,

– підсумували в УЗ.



Які документи потрібні / Фото УЗ



Що робити, якщо не встиг зробити тест / Фото УЗ



Вакцинуйтеся! / Фото УЗ



Погрози й вмовляння не допоможуть / Фото УЗ

Повний текст допису Укрзалізниці у фейсбуці:

Вільні подорожі, робота громадського транспорту, кафе, ресторанів та концертних залів — це все, що і є звичайною свободою життя.

Без зростання рівня вакцинації це все під загрозою.

З 21 жовтня в Україні починають діяти нові правила пасажирських перевезень у регіонах зі значним поширенням COVID-19.

Для безпечної подорожі при посадці у поїзд потрібно мати або ПЛР-тест, або експрес-тест, або документ про вакцинацію. Тобто якщо пасажири зробили хоча б одне щеплення від COVID-19, правила подорожі для них не зміняться!

Просимо людей, до чиєї думки дослуховуються тисячі українців, допомогти нам поширити важливу інформацію про нові правила перевезень.

Звичайно, незнання законів не позбавляє відповідальності, але ми хочемо, щоб кожен, хто приїде на свій потяг після 21 жовтня, здійснив посадку без будь-яких складнощів.

Ми хочемо і надалі перевозити людей на концерти й до ресторанів. Ми хочемо, щоб вантажі їхали без зупинок, а ми — залізничники — працювали без простоїв.

Підтримайте Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia, зверніться до українців і нагадайте, що, вакцинуючись, вони обирають безпеку для себе та тих, хто поруч.

Наша спільна мета — подорожі без обмежень.