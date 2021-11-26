Не тисну на депутатів щодо прийняття законів, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що не змушує депутатів голосувати за ті чи інші закони. За його словами, він зустрічається лише з фракцією "Слуга народу", головами комітетів та деякими міністрами.

Раз на тиждень президент має зустрічі з представниками фракції "Слуга народу", де вони за списком обговорюють сесійні питання тижня. Про це сказав Зеленський на пресконференції, відповідаючи на питання журналістки про нібито тиск на депутатів з боку ОП.

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Я не зустрічаюсь з іншими фракціями. Ми іноді говоримо щодо підтримки того чи іншого закону, але це звичайна парламентська робота. Найбільше з депутатами спілкується Давід Арахамія, бо він серед них у Верховній Раді,

– заявив Зеленський.

За словами президента, також є робота в "трійках" за програмою "Слуги народу" і Кабміну. У цій структурі діє чіткий менеджмент, усі питання розділені на дні, тижні, голосування та роботу в комітеті. Обговорюють накопичення поправок у законах. Одне з останніх, що вирішували – чому інші фракції не хочуть голосувати за бюджет.

Хто каже про тиск

Ексспікер Ради Дмитро Разумков раніше заявляв про те, що на депутатів "Слуги народу" відбувається "досить серйозний тиск" з ОП і керівництва фракції. За його словами, на декого тиснуть, звільняючи з посад очільників підкомітетів. Однак конкретних прізвищ Разумков не назвав.

Заяви Зеленського на пресмарафоні

Зеленський 26 листопада зібрав 30 журналістів на пресконференцію з приводу екватору своєї каденції на посаді президента України.

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