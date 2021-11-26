Не тисну на депутатів щодо прийняття законів, – Зеленський
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський заявив, що не змушує депутатів голосувати за ті чи інші закони. За його словами, він зустрічається лише з фракцією "Слуга народу", головами комітетів та деякими міністрами.
Раз на тиждень президент має зустрічі з представниками фракції "Слуга народу", де вони за списком обговорюють сесійні питання тижня. Про це сказав Зеленський на пресконференції, відповідаючи на питання журналістки про нібито тиск на депутатів з боку ОП.
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Я не зустрічаюсь з іншими фракціями. Ми іноді говоримо щодо підтримки того чи іншого закону, але це звичайна парламентська робота. Найбільше з депутатами спілкується Давід Арахамія, бо він серед них у Верховній Раді,
– заявив Зеленський.
За словами президента, також є робота в "трійках" за програмою "Слуги народу" і Кабміну. У цій структурі діє чіткий менеджмент, усі питання розділені на дні, тижні, голосування та роботу в комітеті. Обговорюють накопичення поправок у законах. Одне з останніх, що вирішували – чому інші фракції не хочуть голосувати за бюджет.
Хто каже про тиск
Ексспікер Ради Дмитро Разумков раніше заявляв про те, що на депутатів "Слуги народу" відбувається "досить серйозний тиск" з ОП і керівництва фракції. За його словами, на декого тиснуть, звільняючи з посад очільників підкомітетів. Однак конкретних прізвищ Разумков не назвав.
Заяви Зеленського на пресмарафоні
Зеленський 26 листопада зібрав 30 журналістів на пресконференцію з приводу екватору своєї каденції на посаді президента України.
Серед головних його тез:
- зазначив, що частину обіцянок з командою виконав, інші – у процесі. Зокрема, зараз триває велика війна щодо деолігархізації;
- Зеленський розповів, що з інформаційних майданчиків українців залякують, що "завтра буде повномасштабна війна". Він запевнив, що Україна повністю контролює кордони та повністю готова до ескалації;
- окрім зовнішньої загрози, є великі виклики всередині держави, які фіксують розвідки інших країн. Президент сказав, що на 1 – 2 грудня готується державний переворот, у який нібито може бути втягнутий Рінат Ахметов.
- глава держави також переконаний, що телеканали, які пов'язують з Ахметовим, почали вести особисту війну олігарха. Це не про свободу слова, а про боротьбу проти Зеленського щодо одного закону.