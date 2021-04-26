Не треба плутати режим санкцій і кримінальний процес, – Єрмак про санкції РНБО без рішення суду

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що не варто плутати режим санкцій Ради нацбезпеки й оборони без рішення суду з кримінальним процесом. За його словами, держава має ефективно реагувати на кожну загрозу.

Єрмак зазначив, що усі санкції РНБО запроваджують виключно у рамках чинного закону. При цьому дотримуються усіх необхідних процедур.

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Голова ОПУ заявив, що санкції є швидким реагуванням у тому випадку, коли на підставі отриманих даних від СБУ та інших уповноважених органів РНБО приймає рішення про усунення загрози нацбезпеці.

Він зауважив, що кримінальний процес при цьому також повинен бути й саме це наразі можна побачити в роботі правоохоронців.

Я б вас закликав не плутати режим санкцій і кримінальний процес,

– заявив Єрмак.

Для санкцій мають бути підстави

Очільник ОПУ наголосив, що санкції не можна застосовувати щодо будь-якої особи, адже для цього мають бути вагомі підстави. Як він розповів, як тільки уповноважений орган надає РНБО відповідну інформацію, там приймають рішення щодо цього.

Єрмак також зазначив, що під час гібридної війни проти України застосовують різні засоби тиску, а не тільки військові. Зокрема, мовиться про дії з використанням мереж контрабандистів чи злочинних організацій.

"У такій війні багато переплітається, тому і держава повинна реагувати ефективно на кожну загрозу", – зауважив він.

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Як підсумував Єрмак, якщо ефективною реакцією на такі дії будуть санкції, то їхнє застосування є абсолютно справедливим.

Останні санкції РНБО: коротко