Не треба просто так говорити про ядерну зброю, – Байден різко висловився про провал Путіна

Те, що Росія залякує світ застосуванням ядерної зброї є свідченням краху політики Путіна. Щоб приховати те, Росія шукає зовнішніх ворогів, на яких можна переадресувати відповідальність за провал так званої "спецоперації".

На цьому під час виступу із заявою щодо підтримки України наголосив Джо Байден, повідомляє 24 канал.

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Байден про провал Путіна

У своїй пропаганді Росія неодноразово використовувала наратив, буцімто на території України точиться війна проти НАТО. Джо Байден заявив, що це повна нісенітниця, а подібні висловлювання лише підкреслюють слабкість Кремля.

Відчувається відчай Росії щодо провалу цілей, які перед собою поставило їхнє командування,

– зазначив президент США.

Він наголосив, що українці й справді мають певне забезпечення, щоб опиратися нападу Росії, однак ні США, ні НАТО не залученні до знищення їхньої армії.

Байден додав, що ще одне свідчення поразки Росії – прямі погрози світу.

Не треба просто так говорити про ядерну зброю. Це провал Путіна, який вже почав на цьому наголошувати,

– підкреслив він.

Байден додав, що зараз влада США готова до будь-яких дій Росії, зокрема, й проти Америки.

Байден наголосив, що у США готові прийняти українських біженців. За його словами, Вашингтон розробив спеціальну програму, яка покликана допомогти українцям.

Звернення Джо Байдена від 28 квітня: онлайн-трансляція