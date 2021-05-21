Не варте виїденого лиця, – науковець Кива "відзначився" черговою епічною заявою

Ілля Кива прокоментував намір САП конфіскувати в нього понад мільйон гривень за його жомову яму. Політик заявив, що "ця чехарда не варта навіть виїденого лиця".

У процесі розмови з журналістами нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Кива розповів, що позов САП начебто є переслідуванням і тиском з боку влади.

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Дохід був офіційно зареєстрований, внесений до декларації, податки сплачені. А все інше – ось ця чехарда – не варте навіть виїденого лиця,

– наголосив політик.

Окрім того, Кива поскаржився, що усі розмови про нього наразі присвячені виключно жомовій ямі.

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