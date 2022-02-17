Не вибори Папи: з будівлі посольства Росії пішов білий дим

З будівлі посольства Росії у Києві 17 лютого пішов дим. ЗМІ припускають, що російські дипломати спалюють секретні документи.

Очевидці вже опублікували в мережі відео з сусіднього будинку. Автор ролику зазначив, що востаннє бачив таке у 2014 році.

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Навіть прапора їхнього не видно. Білий дим і смердить. Палять. Щось ще підкидають, бо вже чорний пішов. Я ж не думаю, що вони там Папу вибирають,

– розповів автор.

Дивіться відео пожежі з російського посольства:

Згодом посольство прокоментувало російським ЗМІ ситуацію й заявило, що нічого "особливого" не сталося. Мовляв, відомство працює у штатному режимі.

Посольство США теж нібито знищувало інформацію

Американські ЗМІ заявили, що Держдеп США наказав працівникам свого посольства у Києві знищити комп'ютерну техніку та мережеве обладнання перед переїздом до Львова. Все нібито для того, щоб будівля була непридатною для користування.

Згодом представник Держдепу Нед Прайс спростував цю інформацію, але зазначив, що дипломати "забезпечують часткову утилізацію операційної документації".

Коротко про евакуацію дипломатів з Києва

Посольства США, Німеччини, Канади та Австралії переїхали з Києва до Львова. Таке рішення схвалили через російські війська біля кордонів України. Воно, мовляв, тимчасове.

Водночас представництва Європейського Союзу не евакуйовуватимуть з української столиці.

Дивіться відео про переїзд дипломатів з Києва до Львова:

Повний текст публікації телеграм-каналу "Украина Online":

З посольства Росії у Києві йде дим.

Західні ЗМІ коментують це так: слідом за США та Німеччиною Росія почала знищувати секретні документи всередині посольства в Києві, Україна.