Не відчуваємо себе наодинці, – Зеленський про країни НАТО, які підтримують Україну, попри все
4 березня 2022 , 23:09Читать новость на русском
У НАТО багато країн, які є потужними партнерами України. На тлі вторгнення Росії, вони підтримують нашу державу, попри будь-які рішення.
Про це заявив Володимир Зеленський у новому відеозверненні, повідомляє 24 канал.
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Зеленський висловив сподівання, що підтримка з боку цих країн триватиме до моменту перемоги України.
Ми не відчуваємо себе наодинці. Ми продовжуємо боротися й захистимо нашу державу, звільнимо землю завдяки нашим героям,
– наголосив президент.
Вечірнє звернення Зеленського від 4 березня: дивіться відео
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