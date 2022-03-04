Не відчуваємо себе наодинці, – Зеленський про країни НАТО, які підтримують Україну, попри все

4 березня 2022 , 23:09
Читать новость на русском

У НАТО багато країн, які є потужними партнерами України. На тлі вторгнення Росії, вони підтримують нашу державу, попри будь-які рішення.

Про це заявив Володимир Зеленський у новому відеозверненні, повідомляє 24 канал. 

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Зеленський висловив сподівання, що підтримка з боку цих країн триватиме до моменту перемоги України. 

Ми не відчуваємо себе наодинці. Ми продовжуємо боротися й захистимо нашу державу, звільнимо землю завдяки нашим героям,
– наголосив президент.

Зверніть увагу! У НАТО вирішили не залучати свої сили у війні в Україні та не закривати небо над нашою державою. 

Вечірнє звернення Зеленського від 4 березня: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Тетяна Кійовська