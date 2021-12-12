"Не віддали закордонні активи": Путін висловив Україні нові претензії

Президент держави-агресорки висловив нове звинувачення в сторону України. Цього разу Володимир Путін заявив, що наша країна нібито не передала закордонні активи СРСР.

За словами Володимира Путіна, Росія погасила усі борги СРСР. Однак є активи, які нібито Україна не повернула. Про це очільник Кремля заявив в пропагандистському фільмі.

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Росія нібито погасила борги за всі республіки СРСР

Володимир Путін заявив, що після розпаду СРСР, Росія взяла на себе зобов'язання погасити усі борги країн, які входили до складу союзу.

За словами очільника Кремля, пострадянські країни мали передати Росії за це закордонні активи СРСР. Однак Путін переконує, що Україна цього так і не зробила.

Борги ми за всіх погасили, але далеко не всі виконали це зобов'язання щодо передачі своїх закордонних активів. Наприклад, Україна досі цього не зробила,

– заявив Путін.

Останні заяви Путіна щодо України

Президент Росії Володимир Путін неодноразово коментував питання членства України в НАТО, як загрозу для Кремля. Зокрема, Путін поскаржився на "недружнє ставлення" Альянсу до Росії.

Питання вторгнення Росії до України, про яке з осені говорять західні ЗМІ, російський президент назвав "провокаційним".

Якраз загроза вторгнення була однією з тем розмови Путіна з президентом США Джо Байденом. У Кремлі заявили, що лідер Білого дому не лякав Путіна, але погрожував фінансовою ізоляцією.

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Росія виплачувала борги СРСР до 2017 року. За інформацією російського Мінфіну в серпні 2017 року була здійснена остання виплата – 125,2 мільйона доларів Боснії й Герцеговині.