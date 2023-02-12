"Не відійшли від пологів Leopard": Мельник висміяв вагання Берліна щодо винищувачів

Колишній посол України в Німеччині, а зараз заступник очільника МЗС, Андрій Мельник розкритикував німецьку владу за недостатню підтримку України.

Цього разу Мельник висловився щодо вагань Берліна передавати українській армії сучасні винищувачі. Дискусії щодо передачі Україні літаків дипломат назвав абсурдними.

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Кілька слів про абсурдність дебатів. Повітряні сили ЗСУ відчайдушно потребують німецьких винищувачів TORNADO & EUROFIGHTER, щоб звільнити наших людей під окупацією. Але Берлін відповідає: як ви смієте вимагати військові літаки, ми настільки травмовані після 11-місячних пологів Leopard. Неймовірно,

– написав Мельник.

Дискусія продовжилась у коментарях

Це повідомлення не лишило байдужими коментаторів із Німеччини.

"Пане Мельнику, ви настільки зухвалі й у ставленні до інших європейських партнерів? Я не знаю, чим ми заслужили вашу ненависть... Можливо, тим, що відправляємо танки, на відміну від деяких інших країн, які, як повідомлялося, їх лише пообіцяли", – написав один із коментаторів.

"Так, Мельник стає нестерпно злим", – додав інший.

Деякі користувачі закликали Мельника зважувати користь та можливу шкоду від подібних заяв.

"Пане Мельнику, Україна має отримати підтримку, щоб відбити російсько-агресорську війну, однак, за всієї поваги, про це (передачу винищувачів. – Ред.) не йдеться. Але, будь ласка, мовчіть! Ваші заяви не допомагають вашій країні. Ваші абсурдні вимоги призводять до меншої підтримки!" – пише ще один коментатор.

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