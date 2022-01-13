Не видно сил, які б мали здійснювати окупацію, – СІТ про війська Росії біля кордонів України

Росія нині в основному перекинула до українських кордонів військову техніку. Особового складу держави-агресора поблизу лінії розмежування поки що немає.

Про це повідомив дослідник Conflict Intelligence Team (CIT) Кирило Михайлов у ефірі "Радіо НВ".

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Немає великих наметових містечок, немає польових шпиталів. Ми поки що не спостерігаємо, наприклад, перекидання десантних частин, які мали б мати якусь серйозну роль, якщо це буде масштабний наступ,

– сказав він.

Кирило Михайлов вказав: "наразі не видно тих сил, які б мали здійснювати окупацію, якщо мовиться про масштабну операцію. Це мають бути війська нацгвардії, військова поліція. Їх немає".

"Якщо якась операція готується найближчими днями-тижнями, це буде щось обмежене, швидше за все, на території Донецької, Луганської областей", – додав дослідник Conflict Intelligence Team.

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