Не відповідало західним стандартам, – Вітренко про своє призначення

11 червня 2021 , 12:38
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Джерело:

"Радіо Свобода"

Юрій Вітренко визнав, що його призначення головою правління "Нафтогазу" не відповідало західним стандартам. Водночас він наголосив, що жодних питань до законності рішення уряду не існує.

Деталі від Вітренка

Дії Кабінету Міністрів мали "добрі наміри". Про це глава наглядової ради підприємства заявив у інтерв'ю.

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Зараз справді стає зрозуміло, що ці дії мали добрі наміри, хоча й не відповідали принципам (корпоративного управління – 24 канал) Організації економічного співробітництва і розвитку і певним західним стандартам,
– сказав чиновник.

Він наголосив, що "вся ситуація навколо "Нафтогазу" в якийсь момент перестала відповідати вимогам ОЕСР".

"Це був ланцюжок емоційних реакцій обох сторін на проблему, якої б не було або яку можна було б вирішити, якби реформа корпоративного управління була здійснена відповідно до принципів ОЕСР", – вважає Вітренко.

Головне про кадрові зміни у "Нафтогазі"

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Автор: Софія Мінджоса