Не вигадуйте "зраду": у "Слузі народу" просять "виключити конспірологію" через смерть Полякова
Джерело:Галина Янченко у телеграмі
Народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим уночі 8 жовтня в Києві. У "Слузі народу", звідки в 2019 році виключили парламентаря, закликали утриматися від "конспірологічних теорій.
Членкиня провладної фракції Галина Янченко наголосила, що не потрібно "хайпувати на смерті". З її слів, причиною смерті Антона Полякова стала гостра коронарна недостатність.
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За інформацією, яка є в моєму розпорядженні, коли патрульні зупинили таксі, Антон був живий, але у важкому стані. Його рвало, а незабаром почалися конвульсії,
– зауважила нардепка.
На поліцейських були боді-камери, які працювали та зафіксували подію. Завтра – післязавтра будуть результати токсикології, що покажуть, чи були в організмі отруйні речовини.
"Не вигадуйте "зраду" там, де її немає. Навколо теми смерті це виглядає вкрай огидно. Ще раз висловлюю співчуття родині та близьким", – підсумувала Галина Янченко.Зверніть увагу! Антон Поляков пройшов до Верховної Ради як висуванець від партії "Слуга народу" у 206 окрузі у Чернігівській області, але 15 листопада 2019 року його виключили з фракції.
Смерть Полякова: що відомо
- Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим 8 жовтня у Дніпровському районі Києва.
- Політика намагались реанімувати лікарі швидкої, проте врятувати йому життя не вдалося.
- Правоохоронці, які працювали на місці події, повідомили, що чоловіку стало зле у таксі.
Текст публікації Галини Янченко:
Всім конспірологам, які зараз хайпують на смерті людини, намагаючись заробити політичні бали.
Причина смерті Антона Полякова – гостра коронарна недостатність.
За інформацією, яка є в моєму розпорядженні, коли патрульні зупинили таксі, Антон був живий, але у важкому стані. Його рвало, а незабаром почалися конвульсії.
На поліцейських були боді-камери, які працювали та зафіксували подію.
Завтра – післязавтра будуть результати токсикології, що покажуть, чи були в організмі отруйні речовини.
Не вигадуйте "зраду" там, де її немає. Навколо теми смерті це виглядає вкрай огидно.
Ще раз висловлюю співчуття родині та близьким.