Не виключаємо, – Кличко про загрозу нової атаки на Київ
Повторне вторгнення з території Білорусі можливе. У Києві уже готуються до такого розвитку подій, зокрема, укріплюють рубежі. Однак, влада сподівається, що цього таки не станеться.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телемарафону 27 червня, передає 24 канал.
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На питання, чи можливий наразі сценарій 24 лютого, коли російські війська пішли з території Білорусії та чи достатньо укріплені рубежі, Віталій Кличко зазначив, що військове керівництво готове до всіх можливих варіантів.
Я особисто багато разів виїжджав перевіряв. Але давайте відверто, це питання не до мене, попри те, що я входжу до оборонної ради Києва. Це питання до військового керівництва, яке запевняє, що сил достатньо, укріплення зроблені,
– зазначив Кличко.
Щодо можливого повторного вторгнення з території Білорусі, Кличко висловив сподівання, що його не буде, але наголосив, що влада розглядає різні варіанти розвитку подій і не виключає й цього.
Коротко про ймовірне загострення
З Білорусі продовжують надходити невтішні новини – біля кордону з Україною проводять навчання, розконсервовують стару техніку та навіть риють окопи.
Так, з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання. Окрім повернення в Гомель, одночасно росіяни планують наростити чисельність оперативно-тактичної авіації на території Білорусі.
Українські прикордонники повідомили, що Білорусь розмістила біля України 7 своїх батальйонів й залучила підрозділи МВС.
Ще два тижні тому українські прикордонники повідомили, що Білорусь розмістила біля України 7 своїх батальйонів й залучила підрозділи МВС.
Вчора президент Володимир Зеленський звернувся до білорусів із закликом не виконувати злочинних наказів окупантів. Він наголосив, що Росія хоче затягнути білоруську армію у війну проти України.
Що кажуть силові структури:
- У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що білоруси можуть перекинути на Волинь диверсійно-розвідувальні групи, щоб розфокусувати та відтягнути Збройні Сили України.
- У Генштабі теж визнають, що можливість наступу білоруських військ залишається. Зокрема, вчора, 26 червня, в оперативному зведенні повідомили, що ворожі ДРГ готуються до наступу на Волинському та Поліському напрямках. .
- Раніше у ГУР повідомляли, що білоруські війська можуть атакувати Україну лише у складі російсько-білоруського угруповання. Тобто вторгнення з боку Білорусі можливе, якщо Росія поверне туди свої війська.
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