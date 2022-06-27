Не виключаємо, – Кличко про загрозу нової атаки на Київ

Повторне вторгнення з території Білорусі можливе. У Києві уже готуються до такого розвитку подій, зокрема, укріплюють рубежі. Однак, влада сподівається, що цього таки не станеться.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телемарафону 27 червня, передає 24 канал.

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На питання, чи можливий наразі сценарій 24 лютого, коли російські війська пішли з території Білорусії та чи достатньо укріплені рубежі, Віталій Кличко зазначив, що військове керівництво готове до всіх можливих варіантів.

Я особисто багато разів виїжджав перевіряв. Але давайте відверто, це питання не до мене, попри те, що я входжу до оборонної ради Києва. Це питання до військового керівництва, яке запевняє, що сил достатньо, укріплення зроблені,

– зазначив Кличко.

Щодо можливого повторного вторгнення з території Білорусі, Кличко висловив сподівання, що його не буде, але наголосив, що влада розглядає різні варіанти розвитку подій і не виключає й цього.

Коротко про ймовірне загострення

З Білорусі продовжують надходити невтішні новини – біля кордону з Україною проводять навчання, розконсервовують стару техніку та навіть риють окопи.

Так, з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання. Окрім повернення в Гомель, одночасно росіяни планують наростити чисельність оперативно-тактичної авіації на території Білорусі.

Українські прикордонники повідомили, що Білорусь розмістила біля України 7 своїх батальйонів й залучила підрозділи МВС.

Ще два тижні тому українські прикордонники повідомили, що Білорусь розмістила біля України 7 своїх батальйонів й залучила підрозділи МВС.

Вчора президент Володимир Зеленський звернувся до білорусів із закликом не виконувати злочинних наказів окупантів. Він наголосив, що Росія хоче затягнути білоруську армію у війну проти України.

Що кажуть силові структури:

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