Не вирішує всіх проблем, але допомагає, – Меркель про угоду щодо "Північного потоку-2"
22 липня 2021 , 15:41Читать новость на русском
Джерело:Focus.de
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель прокоментувала угоду з США щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". За її словами, всіх проблем це не вирішить.
Канцлерка наголосила, що текст угоди узгодили з американським урядом, але не з Конгресом.
Важливо Угода щодо "Північного потоку-2" між США та Німеччиною: що відбулося та як реагує Україна
Угода з урядом США по "Північному потоку-2" "не вирішує всіх проблем, але допомагає,
– переконує Меркель.
Окремо політикиня наголосила, що важливо, аби Україна залишалася транзитною країною після запуску російського газопроводу.
До слова, президент США Джо Байден пояснював угоду тим, що запуск "Північного потоку-2" неможливо було зупинити, оскільки газопровід побудований на 99%.
Угода США та Німеччини: що треба знати
- США та Німеччина уклали угоду стосовно "Північного потоку-2". Обіцяють деякі гарантії для України. Наприклад, Берлін має виділити понад 200 мільйонів євро на підтримку енергосектору та недопущення енергозалежності держави.
- Також Німеччина обіцяє домогтись продовження контракту про транзит газу між Росією та Україною ще на 10 років.
- Частина американських конгресменів виступили проти підписання домовленостей між США та Німеччиною.
- В Україні теж обурились таким ходом подій. Міністерство закордонних справ надіслало ноти у Брюссель і Берлін через угоду. Українська сторона ініціює консультації з Єврокомісією.