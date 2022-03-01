Не вірте евакуаціям, не відкривайте двері: актуальна ситуація з орками в Херсоні
Джерело:Суспільне Херсон
Рашисти наразі ходять вулицями Херсона. У кожному районі спостерігаються групи окупантів близько 30 осіб.
Про це попередив голова Херсонської обласної державної адміністрації Лагута Геннадій.
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Актуальна ситуація з орками в Херсоні
Півгодини тому окупанти влучили в будинки у найбільшому мікрорайоні Херсона – Таврійському. У цих будинках на вулицях Карбишева, Вишневій, Тарле, 49 Гвардійської Дивізії проблеми із комунікаціями, адже пошкоджено газові труби та трансформаторами.Зверніть увагу! Наразі орки пересуваються в бік Сенявіна!
Влада міста наполегливо просить не покидати укриттів та не вестися на провокації рашистів!
Не вірте ніяким евакуаціям, не відкривайте нікому двері,
– рекомендує Лагута.
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