Не вистачає їжі та ліків: Афганістан близький до гуманітарної катастрофи

В Афганістані спостерігають гостру нестачу продовольства. Про це заявив координатор гуманітарної допомоги ООН Раміз Алакбаров.

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Більш ніж половина афганців не знають вранці, чи вдасться їм сьогодні поїсти,

– наголосив Алакбаров.

Крім того, Афганістан потребує медикаментів. Аеропорт Кабула закритий, тому ООН з партнерами шукають інші шляхи, щоб привезти гуманітарну допомогу.

Привезли медикаменти

Вантажі доставляють машиною з Пакистану, а днями в Афганістан навіть прибув перший літак з 37,5 тоннами медикаментів. Представник ООН розповів, що вони розраховані на 200 тисяч людей. Ліки доставили у 20 лікарень.

Також в Афганістан привезли 600 тонн продовольства.

"Воно особливо потрібне дітям, половина яких скоро опиниться на межі виснаження", – резюмував Алакбаров.