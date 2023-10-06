Не вижила: у Харкові з-під завалів витягли тіло дитини
Зранку росіяни завдали терористичного акту по Харкову 6 жовтня. Відомо, що під завалами була дитина. На жаль, її врятувати не вдалося.
Близько 7 ранку росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Як зазначили у поліції, ворог бив "Іскандерами". Атакували окупанти цивільну інфраструктуру, внаслідок чого дитина опинилася під завалами.
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Дитину врятувати не вдалося
Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль, мертвою. Співчуття батькам і рідним,
– зазначив міський голова Ігор Терехов.
О 08:45 Ігор Терехов в ефірі телемарафону зазначив, що під завалами знайшли 10-річного хлопчика. Він додав, що наразі відомо про 16 постраждалих внаслідок атаки "Іскандерами" по Харкову. Рятувальники на місці влучання продовжують роботу, розбирають завали.
Прокуратура Харківської області вже розпочала досудові розслідування, що стосуються порушення законів і звичаїв ведення війни. Зазначають, що постраждали не 16, а 13 людей. Так, у Київському районі – 6 людей: 3 жінок і 3 чоловіків. А в Основ'янському районі – 7 людей, серед яких 11-місячний хлопчик. На жаль, з-під завалів дістали тіло його 10-річного братика.
- Зазначимо, що про вибухи стало відомо до того, як в області оголосили повітряну тривогу. Інформація про те, що місто атакують надійшла о 06:45, а сирени увімкнули о 06:48.
- Тоді місцеві ЗМІ писали, що спочатку чули один вибух о 06:45, а через кілька хвилин – про другий. Після вибуху міський голова Ігор Терехов зазначив, що окупанти б'ють по центральній частині міста.
- Глава ОВА закликав мешканців регіону перебувати в укриттях. Адже на той момент не було відомо, чим саме атакують росіяни. І лиш пізніше надійшла інформація про "Іскандери".
- Як ми зазначали, ракетний удар росіяни завдали близько 7 ранку. Невдовзі стало відомо про два прильоти: у Київському й Основ'янському районах міста.
- Спочатку повідомляли, що поранень зазнали троє людей. Також відомо було про пошкодження авто та будівель.
- Невдовзі поліція області зазначила, що окупанти вдарили ракетами типу "Іскандер". Тривають огляди місць прильотів.
- Згодом Синєгубов зазначив, що до медиків екстреної допомоги звернулися 9 цивільних. Відомо, що серед постраждалих – 11-місячне немовля.
- Вже ближче до 9 ранку стало відомо, що поранень зазнали 16 людей.