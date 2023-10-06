Не вижила: у Харкові з-під завалів витягли тіло дитини

Зранку росіяни завдали терористичного акту по Харкову 6 жовтня. Відомо, що під завалами була дитина. На жаль, її врятувати не вдалося.

Близько 7 ранку росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Як зазначили у поліції, ворог бив "Іскандерами". Атакували окупанти цивільну інфраструктуру, внаслідок чого дитина опинилася під завалами.

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Дитину врятувати не вдалося

Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль, мертвою. Співчуття батькам і рідним,

– зазначив міський голова Ігор Терехов.

Станом на 09:47 глава ОВА Олег Синєгубов актуалізував дані щодо постраждалих. На цей момент постраждали 23 людини. Розбір завалів триває.

О 08:45 Ігор Терехов в ефірі телемарафону зазначив, що під завалами знайшли 10-річного хлопчика. Він додав, що наразі відомо про 16 постраждалих внаслідок атаки "Іскандерами" по Харкову. Рятувальники на місці влучання продовжують роботу, розбирають завали.

Прокуратура Харківської області вже розпочала досудові розслідування, що стосуються порушення законів і звичаїв ведення війни. Зазначають, що постраждали не 16, а 13 людей. Так, у Київському районі – 6 людей: 3 жінок і 3 чоловіків. А в Основ'янському районі – 7 людей, серед яких 11-місячний хлопчик. На жаль, з-під завалів дістали тіло його 10-річного братика.