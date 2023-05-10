Не воювали проти фашистів: які ветерани сиділи біля Путіна на параді у Москві

Володимир Путін на своєму параді сидів поряд із двома ветеранами. Однак виявилось, що жоден із них не воював проти фашистів.

За інформацією ЗМІ, Один із ветеранів у складі НКВС воював проти підпілля в Україні, другий – брав участь у придушенні "Празької весни".

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З ким сидів Путін

Праворуч від Путіна сидів 98-річний Юрій Двойкін. У часи Другої світової він так і не потрапив на фронт. Однак в 1944 році його у складі НКВС його відправили до Львівської області "виконувати операції з ліквідації націоналістичного підпілля". Сам Двойкін розказує, мовляв, вони "зачищали регіон від націоналістів".

Ліворуч від Путіна був Геннадій Зайцев, який народився у 1934 році. Тобто він не мін брати участі у війні. Проте у 1953 році його призвали на військову службу, а у 1959 році почав служити в КДБ.

У 1968 році Зайцев брав участь у введенні радянських військ до Чехословаччини для придушення антирадянських протестів та "Празької весни".

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