Не все одно, хто буде в наступному уряді, – Меркель востаннє виступила у Бундестазі

Перед виборами Бундестаг зібрався останній раз, де Ангела Меркель виступила перед відставкою. Вона підняла теми боротьби зі зміною клімату, розвиток "зеленої" енергетики та протидії тероризму.

Також канцлерка закликала німців вакцинуватися від коронавірусу. Вона дорікнула віцеканцлеру Олафу Шольцу, який назвав людей, що отримали вакцину від COVID-19, "морськими свинками".

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Меркель наголосила, що "ні Шольц, ні вона, ні хтось інший" не є "морськими свинками", коли отримують протестовані та схвалені препарати.

Кого Меркель бачить наступником

Меркель прокоментувала майбутні парламентські вибори. Вона зазначила, що хотіла б бачити на посаді кандидата в канцлери від Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів Арміну Лашету.

"У жодному разі не все одно, хто буде в наступному уряді. Чи це буде уряд із соціал-демократами й "зеленими", який враховуватиме підтримку "лівих", чи не відкидатиме такого розвитку подій. Або в уряді може бути ХДС та ХСС з Арміном Лашетом, який у помірних і центристських позиціях поведе нас у майбутнє", – повідомила канцлерка.

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Вона розкритикувала Ліву партію через вимогу припинити експорт озброєння та військові об'єкти Сполучених Штатів Америки в Німеччині. Опісля у парламентів пролунали обурливі вигуки.

"Я вже 30 років є депутаткою Бундестагу і не знаю, де ще обговорювати таке, як не тут – у серці нашої демократії", – відповіла на несхвалення Меркель.

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