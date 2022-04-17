"Не я б'ю, верба б'є": вітання військових і політиків із Вербною неділею

Християни західного обряду 17 квітня відзначають Великдень. У східному обряді – Вербна неділя. Зі святом українців привітали релігійні діячі, політики та чиновники, а також найважливіші люди зараз – наші захисники.

24 канал зібрав привітання в одному матеріалі. Також до цих слів долучається і вся редакція.

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Дорогою випробувань крокує наш народ, – Епіфаній

Про свято Входу Господнього в Єрусалим написав голова Православної церкви України Епіфаній. Митрополит зазначив, що це свято сповнене водночас і радістю, і скорботою. Адже Ісус знав, що чекає на нього далі, попри те, що його зараз вітав натовп.

Знав, що попереду – хресні страждання. Але смиренно йшов на них. Чому? Бо він прийшов не заради прийняття слави від людей, не заради виправдання перед ними за своє служіння, але заради спасіння, їхнього спасіння,

– пояснив митрополит.

Голова ПЦУ зазначив, що наразі важкою дорогою страждань і випробувань війною крокує весь український народ. Захисники жертвують життям, аби боронити людей України. Всі покладаються на Божу допомогу у боротьбі проти зла. Митрополит впевнений, що правда переможе брехню, а життя – смерть.

Дивіться привітання митрополита Епіфанія:

Україна бореться, – Святослав Шевчук

Привітання опублікував у соцмережах і глава УГКЦ Святослав Шевчук. Він наголосив, що Україна стоїть, бореться та прямує до Христового Воскресіння.

Український народ переживає вже 53-ій день всенародної боротьби, протистояння російській агресії. Цієї ночі знову палали наші міста і села. Донбас і Південь України стійко тримають оборону. Особливі молитви за Маріуполь, який атакують і з землі, і з моря, і з неба,

– сказав глава УГКЦ.

Святослав Шевчук наголосив, що свято означає перемогу життя над смертю, добра над злом. Він запевнив, що весь світ зараз захоплюється українською молоддю – захисниками, які демонструють любов до батьківщини, ближніх, рідних.

Дивіться привітання Святослава Шевчука:

Варто подивитись Не я б'ю, "Верба" б'є: ЗСУ показали захопливе відео, як працює українська артилерія

Українські артилеристи записали привітання з "Вербою"

Оригінальне привітання опублікували у Міністерстві оборони. Воно надійшло від українських артилеристів. Наші воїни запевнили, що битимуть окупантів вербою. Щоправда, мовиться не про лозу, а реактивну систему залпового вогню "Верба".

Це варто побачити – як б'є "Верба":

З нами Бог, за нами Перемога, – штаб ООС

У штабі ООС доєднались до вітань українському народу. Воїни, які зараз обороняють Донбас, запевнили, що ми – на своїй землі, а отже разом здолаємо ворога.

В СБУ обіцяють "полум'яні" привіти окупантам

В СБУ наголосили, що українці готуються до Великодня та освячують вербу з вірою в нашу перемогу. Не оминули співробітники Служби безпеки нагоди нагадати і про РЗСВ "Верба". З її допомогою пообіцяли передати "полум'яні" привіти окупантам.

Бажаємо цього дня всій Україні гарного настрою, сил та наснаги,

– додали в СБУ.

Окупантів теж битимуть "Вербою" / З телеграму Олександра Симчишина

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Це символ перемоги над смертю, – Гетманцев

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев зазначив, що Вербна неділя – це дуже наше свято. Адже попереду дуже важкі випробування, проте Україна точно переможе.

Українців привітали з окупованого Херсона

Херсонська міська рада теж опублікувала вітання з великим християнським святом. Місто-герой та частина області зараз перебувають під російською окупацією.

За народними прикметами, дощ у Вербну неділю говорить про хороший врожай. Він потрібен нам – і дощ, і врожай. Врожай – це символ миру і перемоги в усіх сенсах!

– сказали херсонці.

Коротко про святкування Вербної неділі: