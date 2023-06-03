Ваша міцність – приклад для всіх, – Зеленський у зверненні розповів потужні історії захисників

Володимир Зеленський увечері 3 червня традиційно звернувся до українців. Президент нагадав людям, як важливо персонально дякувати українським захисникам.

Зеленський наголосив: всі українці мають пам'ятати, що українська оборона, активні дії та незалежність України – не щось абстрактне. Президент нагадав, що це – дуже конкретні люди, конкретні дії конкретних героїв, завдяки яким Україна є та буде, повідомляє 24 Канал.

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Дякую всім, хто в бою заради України! Дякую всім, хто на бойових постах та у бойових завданнях! Дякую всім, хто тренує постійно наших воїнів, і всім, хто лікує наших героїв після поранень,

– наголосив Зеленський.

Президент у зверненні розповів історії героїв

У зверненні президент озвучив історії героїв, які захищають Україну та її народ.

Ярослав Кан – український воїн-десантник. Обороняв Україну у найгарячіших точках. Зокрема, брав участь в обороні Лисичанська та Соледара. Проявив себе як герой у боях за Кремінну та Бахмут. Отримав чотири поранення. Наразі проходить лікування, а після відновлення готовий повернутися на фронт. Президент зауважив, що Ярослав – надзвичайна сильна людини.

Євген Кепша – старший сержант, командир відділення взводу протитанкових ракетних комплексів. Відзначився у боях за Бахмут. Разом з побратимами проявив дуже хороші результати у знищенні російських окупантів.