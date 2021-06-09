Не зачепило, – Путін відреагував на нову форму збірної України

Нова форма збірної України з футболу все більше не дає спокою представникам країни-агресора. Цього разу екіпірування прокоментував російський президент Путін.

Відповідаючи на запитання пропагандистів Кремля під час інтерв'ю, чи "зачепила" його форма української національної команди, він сказав, що "ні".

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Тут немає ніякої новизни, адже позиція української влади з приводу Криму нам добре відома, вони нехтують волевиявленням кримчан, що теж не дуже в'яжеться з розумінням, що таке демократія,

– заявив Путін.

Однак очевидним є те, що нове екіпірування нашої збірної ще довго не даватиме спокою представникам Росії. Адже пріоритетним елементом дизайну футболок стали обриси карти України з територією окупованого Криму. Саме у цій формі українські футболісти зіграють на Євро-2020.

Країна-агресор навіть офіційно поскаржилась з цього приводу в УЄФА. Проте, у Союзі європейських футбольних асоціацій наголосили, що "футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на чемпіонаті Європи затверджена відповідно до застосованих правил щодо екіпіровки".

США та Британія вподобали форму

Сполучені Штати та Велика Британія висловили думку щодо нової форми збірної України з футболу. Союзники заявили, що їм подобається екіпірування нашої національної команди.

Американські дипломати зазначили: "Нам подобається нова форма. Слава Україні! Крим – це Україна".

На цю заяву миттєво відреагували у посольстві Великої Британії, там зауважили: "Нам теж подобається".

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