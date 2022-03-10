Не захистить на всі 100%: розвідка США спробувала пояснити, що Україні не потрібне закрите небо

У військовій розвідці Сполучених Штатів вважають, що закрите небо не зможе на всі 100% захистити Україну. Адже більшість російського озброєння зможе пробити цей захист.

Річ у тім, що російські війська переважно використовують "комбінацію з ракет, артилерії та реактивних систем залпового вогню". Про це заявив керівник розвідувального управління Міноборони США Скотт Берр'єр.

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Заборонена для польотів зона не означає достатній захист

За словами Берр'єра, Росія застосовує проти України, зокрема, високоточні ракети. Такі боєприпаси скидають із літаків. Але їхня кількість є невеликою.

Заборонена для польотів зона не зможе стримати ракети, крилаті ракети та артилерію,

– наголосив головний розвідник США.

Україні слід надати протитанкову та зенітну зброю: ще одна думка зі Штатів

За словами головного генерала США у Європі Тода Волтерса, найефективніший спосіб підтримки українських військових – це додаткове протитанкове та зенітне озброєння, а не винищувачі МіГ-29. Навколо останніх – зараз дуже багато розмов. Такі літаки Україні може передати Польща.

На думку військового, передавання літаків Україні на додачу до тих, які вже у неї є, не дасть українським ВПС відносної переваги. Натомість українці "зараз чудово використовують" протатнкове та зенітне озброєння. І саме завдяки їй обмежують можливості російських військових літаків діяти вільно.

Додамо, що НАТО відмовляється закрити небо для України, адже це може вилитися у відкритий конфлікт Альянсу з Росією. Україна це розуміє та вимагає від Заходу літаки та засоби ППО.

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