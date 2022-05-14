"Не закриваємо двері": у Туреччині пояснили позицію щодо Швеції та Фінляндії у НАТО

Швеція та Фінляндія через напад Росії на Україну хочуть якомога швидше стати членами НАТО. Втім, їхнє бажання гарантувати свою безпеку підтримують не всі.

Швеція та Фінляндія активно працюють над тим, щоб подати заявки на вступ до НАТО. Вони зрозуміли, щоб сусідство з російськими окупантами без відповідних гарантій безпеки є дуже ризикованим.

Читайте також Захід оголосив Росії тотальну гібридну війну, – Лавров знову відзначився маразматичними заявами

Позиція Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що шанси вступу Швеції та Фінляндії в НАТО не такі вже й високі. За його словами, північні країни є "гостьовим будинком для терористичних організацій". Зокрема, він мав на увазі членів Робітничої партії Курдистану, яким Швеція та Фінляндія надали притулок.

Також Ердоган додав, що Туреччина вже "зробила помилку", коли дозволила приєднання до Альянсу Греції, і цього разу буде обачнішою.

Представників Швеції та Фінляндії такі заяви турецького лідера як мінімум здивували. На особистій зустрічі він запевняв їх у підтримці, тому така зміна риторики стала для них сюрпризом.

Радник Ердогана Ібрагім Калін вирішив детальніше пояснити позицію Туреччини. Він заявив, що в жодному разі не йдеться про блокування процесу, Ердоган радше закликає владнати певні проблеми та розбіжності.

Туреччина не "закриває двері" для Швеції та Фінляндії у НАТО. Але разом з тим для Туреччини це питання національної безпеки, адже у північних країнах є велика присутність терористичних організацій,

– сказав Калін.

Особливо проблемною зоною радник Ердогана назвав столицю Швеції Стокгольм.

Війна Росії проти України: останні події

Україна робить усе можливе для того, щоб врятувати захисників Маріуполя, які героїчно тримають оборону на "Азовсталі". До процесу долучилася міжнародна спільнота, а головний рабин України Моше Реувен Асман звернувся по допомогу до Ізраїля.

Міністри "великої сімки" заявили, що ніколи не визнають зміни кордонів України. Також вони пообіцяли підтримувати українську армію та заганяти росіян у ще глибшу ізоляцію.

Моральний стан російської армії невпинно падає. Солдати армії окупантів мріють про те, щоб повернутися додому живими та написати рапорт про звільнення.

Дивіться також – скоро російська армія відчує, що таке ленд-ліз: відео