Не заздрю тим, хто віддав наказ, – у Зеленського відреагували на обстріл пологового у Херсоні
Джерело:телеграм Андрія Єрмака
Російські окупанти 27 грудня поцілили по пологовому в Херсоні. На щастя, атака минула без постраждалих.
Про це заявив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Про обстріл пологового повідомили близько 20:00.
До теми Перед атакою народилися 2 дитини: Росія обстріляла пологове відділення у Херсоні
Атака минула без постраждалих
Єрмак розповів, що, на щастя, ворожий обстріл пологового будинку у Херсоні минув без постраждалих.
Що буде з тими, хто віддавав накази та виконував? Загалом, не заздрю їм. Ми по кожному болотяному нікчемі доведемо справу до логічного завершення,
– наголосив очільник ОП.
Росіяни вдарили по пологовому в Херсоні / Фото Андрія Єрмака
У пологовому перед обстрілом народилися 2 дитини
Ввечері 27 грудня низка місцевих телеграм-каналів повідомила, що росіяни атакували пологове відділення у Херсоні. У мережі з'явилися відповідні фото з місця події.
Пізніше обстріл підтвердив і заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. За його словами, внаслідок атаки дивом ніхто не постраждав.
Тимошенко додав, що росіяни обстріляли місце, де сьогодні народилися 2 дитини. Окрім того, до цього лікарі встигли завершити кесарів розтин. Наразі в закладі перебувають 5 породіль.
Коротко про попередній обстріл Херсона
- Напередодні Різдва, 24 грудня, російські окупанти обстріляли центр Херсона з "Градів".
- Унаслідок атаки загорівся один з найбільших у місті ринків – Центральний. Також постраждали житлові квартали та інфраструктура.
- В потужній пожежі згоріли 6 автомобілів. Наразі відомо про 64 поранених, 18 з яких перебувають у тяжкому стані. Медики борються за їхні життя.
- На жаль, внаслідок ворожої атаки було багато жертв – загинули 11 місцевих жителів.
- Одна людина згоріла живцем у машині. Також через теракт російських окупантів 6-річна дівчинка втратила око.
- Всього протягом того дня на Херсонщині загинули 16 людей, троє з яких – працівники ДСНС, які підірвалися під час розмінування.