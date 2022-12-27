Не заздрю тим, хто віддав наказ, – у Зеленського відреагували на обстріл пологового у Херсоні

Російські окупанти 27 грудня поцілили по пологовому в Херсоні. На щастя, атака минула без постраждалих.

Про це заявив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Про обстріл пологового повідомили близько 20:00.

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Атака минула без постраждалих

Єрмак розповів, що, на щастя, ворожий обстріл пологового будинку у Херсоні минув без постраждалих.

Що буде з тими, хто віддавав накази та виконував? Загалом, не заздрю їм. Ми по кожному болотяному нікчемі доведемо справу до логічного завершення,

– наголосив очільник ОП.



Росіяни вдарили по пологовому в Херсоні / Фото Андрія Єрмака

У пологовому перед обстрілом народилися 2 дитини

Ввечері 27 грудня низка місцевих телеграм-каналів повідомила, що росіяни атакували пологове відділення у Херсоні. У мережі з'явилися відповідні фото з місця події.

Пізніше обстріл підтвердив і заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. За його словами, внаслідок атаки дивом ніхто не постраждав.

Тимошенко додав, що росіяни обстріляли місце, де сьогодні народилися 2 дитини. Окрім того, до цього лікарі встигли завершити кесарів розтин. Наразі в закладі перебувають 5 породіль.

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