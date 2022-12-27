Не заздрю тим, хто віддав наказ, – у Зеленського відреагували на обстріл пологового у Херсоні

27 грудня 2022, 20:38
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Джерело:

телеграм Андрія Єрмака

Російські окупанти 27 грудня поцілили по пологовому в Херсоні. На щастя, атака минула без постраждалих.

Про це заявив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Про обстріл пологового повідомили близько 20:00.

До теми Перед атакою народилися 2 дитини: Росія обстріляла пологове відділення у Херсоні

Атака минула без постраждалих

Єрмак розповів, що, на щастя, ворожий обстріл пологового будинку у Херсоні минув без постраждалих.

Що буде з тими, хто віддавав накази та виконував? Загалом, не заздрю їм. Ми по кожному болотяному нікчемі доведемо справу до логічного завершення,
– наголосив очільник ОП.


Росіяни вдарили по пологовому в Херсоні / Фото Андрія Єрмака

У пологовому перед обстрілом народилися 2 дитини

Ввечері 27 грудня низка місцевих телеграм-каналів повідомила, що росіяни атакували пологове відділення у Херсоні. У мережі з'явилися відповідні фото з місця події.

Пізніше обстріл підтвердив і заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. За його словами, внаслідок атаки дивом ніхто не постраждав.

Тимошенко додав, що росіяни обстріляли місце, де сьогодні народилися 2 дитини. Окрім того, до цього лікарі встигли завершити кесарів розтин. Наразі в закладі перебувають 5 породіль.

Коротко про попередній обстріл Херсона

  • Напередодні Різдва, 24 грудня, російські окупанти обстріляли центр Херсона з "Градів".
  • Унаслідок атаки загорівся один з найбільших у місті ринків – Центральний. Також постраждали житлові квартали та інфраструктура.
  • В потужній пожежі згоріли 6 автомобілів. Наразі відомо про 64 поранених, 18 з яких перебувають у тяжкому стані. Медики борються за їхні життя.
  • На жаль, внаслідок ворожої атаки було багато жертв – загинули 11 місцевих жителів.
  • Одна людина згоріла живцем у машині. Також через теракт російських окупантів 6-річна дівчинка втратила око.
  • Всього протягом того дня на Херсонщині загинули 16 людей, троє з яких – працівники ДСНС, які підірвалися під час розмінування.

Автор: Ольга Котів