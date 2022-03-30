Не збираюся вірити на слово, – Байден про заяву Росії щодо "відведення військ"

Джо Байден наголосив, що не збирається вірити заявам Росії про "відведення військ". За його словами, лише дії мають значення.

Про це президент США повідомив 29 березня, спілкуючись з журналістами та представниками ЗМІ.

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Я ні на що не звертатиму увагу, поки не побачу їхні (Росії – 24 канал) дії. Подивимося, чи виконають вони те, що пропонують (відведуть війська – 24 канал),

– сказав Джо Байден.

Своєю чергою директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд зазначила, що Штати хочуть бачити "повне відведення" російських військ з української території та судитимуть про Росію за її діями, а не словами.

Варто зазначити, що У Генеральному штабі попередили, що "відведення військ" Росії, ймовірно, є введенням в оману. Зокрема окупанти хочуть створити хибну уяву, що нібито вони відмовились оточити Київ.

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