Не змінилися, – Зеленський оцінив темпи мобілізації в Україні
- Володимир Зеленський заявив, що темпи мобілізації в Україні не змінилися.
- Президент не бачить, щоб вони відрізнялися від того, що було за останні пів року.
Володимир Зеленський зробив заяву щодо темпів мобілізації в Україні. Президент наголосив, що вони не змінилися.
Про це Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляє 24 Канал.
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Зеленський про мобілізацію
Український лідер зазначив, що темпи мобілізації в Україні не змінилися.
Я не бачу, щоб вони відрізнялися від того, що було за останні пів року,
– заявив Зеленський.
Президент уточнив, що йдеться про плани Генштабу. Зазначив, що були доповіді начальника Генштабу на Ставці, а також командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого.
"Вони рухаються у своєму плані", – наголосив глава держави.
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Зеленський про поставки зброї
Також український лідер зробив заяву щодо поставок озброєння. Наголосив, що вони не зупинені і тривають.
Зеленський розповів, що Україна постійно говорить з різними країнами щодо збільшення поставок. В основному на рівні Міноборони, на рівні президента. Далі менеджментом займаються відповідні інституції.
Тому і потрібне фінансування, тому що ми почали знаходити небезкоштовні варіанти. Це важливо для нас. Якісь речі відкриваються, для них потрібні фінанси,
– підкреслив президент.
Глава держави додав, що це стосується й артилерійських снарядів, і ППО, різних речі. На все це потрібні фінанси.
"Бюджет у вас один, і ви плануєте одне. Потім, коли розумієте, що допомога може зменшуватись, що це безкоштовна допомога, що вона зменшується, а у війни апетит не зменшується – війна ось така, яка є, – і тому треба збільшувати кількість відповідної зброї або снарядів", – зазначив Зеленський.
Президент наголосив, важливо, що ми їх знаходимо, що вони є. Підкреслив, на ринку це є і це важливо.