Не змінилися, – Зеленський оцінив темпи мобілізації в Україні

Володимир Зеленський зробив заяву щодо темпів мобілізації в Україні. Президент наголосив, що вони не змінилися.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський про мобілізацію

Український лідер зазначив, що темпи мобілізації в Україні не змінилися.

Я не бачу, щоб вони відрізнялися від того, що було за останні пів року,

– заявив Зеленський.

Президент уточнив, що йдеться про плани Генштабу. Зазначив, що були доповіді начальника Генштабу на Ставці, а також командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого.

"Вони рухаються у своєму плані", – наголосив глава держави.

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Зеленський про поставки зброї

Також український лідер зробив заяву щодо поставок озброєння. Наголосив, що вони не зупинені і тривають.

Зеленський розповів, що Україна постійно говорить з різними країнами щодо збільшення поставок. В основному на рівні Міноборони, на рівні президента. Далі менеджментом займаються відповідні інституції.

Тому і потрібне фінансування, тому що ми почали знаходити небезкоштовні варіанти. Це важливо для нас. Якісь речі відкриваються, для них потрібні фінанси,

– підкреслив президент.

Глава держави додав, що це стосується й артилерійських снарядів, і ППО, різних речі. На все це потрібні фінанси.

"Бюджет у вас один, і ви плануєте одне. Потім, коли розумієте, що допомога може зменшуватись, що це безкоштовна допомога, що вона зменшується, а у війни апетит не зменшується – війна ось така, яка є, – і тому треба збільшувати кількість відповідної зброї або снарядів", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, важливо, що ми їх знаходимо, що вони є. Підкреслив, на ринку це є і це важливо.