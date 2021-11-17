Не знайшли новизну, хоча робота ідеальна, – Кива про позбавлення звання кандидата наук

Іллю Киву позбавили звання кандидата наук. Сам нардеп запевнив, що відреагував на цю новину спокійно. Він вважає свою наукову роботу ідеальною і нічого у ній не змінюватиме.

Усю ситуацію одіозний нардеп назвав провокацією. Все нібито через те, що позбавляли його наукового звання у день обшуків.

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"О 14:00 під час обшуків в будинку моєї дитини мені подзвонили з Міністерства освіти і сказали, що через 15 хвилин почнеться засідання експертної ради, де розглянуть мою дисертацію", – розповів Кива.

Нардеп не зміг бути на засіданні, вже згодом дізнався висновок ради.

Чи було це спланованою акцією – не знаю, але рада винесла дуже цікаве рішення. Плагіату немає, захист приймається, але, як виявилось, новизни у моїй дисертації не вистачає,

– пояснив Кива.

Сам нардеп з цим не погоджується. Він оцінює свою роботу високо і змінювати у ній нічого не буде. "Навіщо? Вона ідеальна", – запевнив Кива.

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