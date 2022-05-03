Не знаю, що вони покажуть, хіба вкрадені холодильники, – Кім про шабаш Росії на 9 травня

Росія на тлі повномасштабного вторгнення в Україну готується відзначати 9 травня. Попри величезні втрати у війні проти України в Кремлі вирішили не відмовитися від військового параду. Цілком ймовірно, що замість танків росіяни у Мокві побачать холодильники з України.

Кім назвав підготовку Росії до параду сюром

Покепкувати з "другої армії світ" вирішив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він розповів, що побачив відео, як росіяни готуються відзначати 9 травня.

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За словами Кіма, російські військові маршують, а в небо підійняли літаки. Також глава Миколаївської ОВА звернув увагу на російських дівчат у чорній формі. За його словами, вони схожі на СС.

Кім назвав підготовку Росії до параду сюром. Він наголосив, що святкувати перемогу під час війни – погана прикмета. Також глава Миколаївської ОВА не розуміє, яку техніку росіяни планують показати у Москві, якщо зазнали великих втрат в Україні.

Він припустив, що на параді покажуть вкрадені з України холодильники та херсонське зерно.

Якийсь сюр. Ніхто їм не говорив, що святкувати перемогу й відзначати її під час війни заздалегідь не можна. Погана прикмета! Не знаю, що вони покажуть. Як вони це будуть подавати? Парад військових з холодильниками? Колона вкрадених КамАЗів із зерном з Херсонської області? А що будуть говорити? Позорна перемога, позорна війна? Не можемо повторити? Дурдом!,

– сказав Кім.

Відео звернення Кіма

Кім впевнений, що росіяни будуть продовжувати вести пропаганду про "перемогу" під час війні проти України.

У Росії готуються до 9 травня

Експерти прогнозують різні сценарії на 9 травня. У МВС України заявили, що російський президент Володимир Путін 9 травня може оголосити про приєднання ОРДЛО до Росії.

У МВС переконані, що Росія спробує показати бодай якісь "перемоги" у війни проти України.

В українській розвідці вважають, що 9 травня Путін може оголосити загальну мобілізацію. У Росії провалили приховану мобілізацію, після чого вдалися до терактів на своїй території.

На Заході вбачають сценарій, коли російський диктатор використає 9 травня для офіційного оголошення війни Україні. Досі російська пропаганда прикривалася цинічним терміном "спеціальна операція".

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