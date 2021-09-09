Не зривайтеся на невинних людях, – Кулеба звернувся до Росії через затримання у Криму

Дмитро Кулеба звернувся до російської влади через масові затримання кримських татар на окупованому півострові. Він закликав Москву давати відповідь Україні на міжнародному рівні, а не переслідувати невинних людей.

Припиніть демонструвати свою дріб'язковість, – Кулеба

Звинувачення Росії щодо кримських татар є абсурдними та політично вмотивованими. Про це міністр закордонних справ заявив на брифінгу 9 вересня.

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Якщо ви не можете зупинити Україну від боротьби за Крим, то не треба зриватися на невинних людях. Якщо ви такі круті, то відповідайте нам на рівні міждержавних відносин, а не ницо переслідуючи невинних людей,

– сказав чиновник.

Він вкотре наголосив, що переслідуванням кримських татар Росія мстить за успішний саміт Кримської платформи. Однак Україна працюватиме, щоб звільнити цих людей і всіх інших політичних в'язнів.

Що відомо про затримання у Криму

Зранку 4 вересня окупанти увірвалися у будинок заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова. Його затримали та вивезли у невідомому напрямку.

Така ж доля спіткала ще кількох кримських татар. З'ясувалося, що серед затриманих є родич заступниці Кулеби Еміне Джепарової – Асан Ахтемов та його брат. Чоловіку призначили державного "адвоката", а того, що найняла сім'я, не впускають.

За словами Джепарової, у братів Ахтемових вибивають зізнання у тому, що вони не робили.

Чоловіків звинуватили у "диверсії". Санкція статті передбачає від 10 до 15 років ув'язнення. Окупанти хотіли, щоб Ахтемові сказали, що організатором диверсії був Джелялов.

7 вересня російський суд обрав кримським татарам запобіжний захід – тримання під вартою до 7 листопада.

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