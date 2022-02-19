Не зупинимось на економічних санкціях, – Гарріс про відповідь Росії в разі нападу на Україну

Камала Гарріс заявила, що США у випадку нападу Росії на Україну не зупиняться на економічних санкціях. Вашингтон та партнери введуть обмеження, які завдадуть Москві "істотної шкоди".

Віцепрезидентка США бере участь у Мюнхенській конференції. Вона прокоментувала можливі санкції щодо Росії у випадку її вторгнення в Україну, повідомляє 24 канал.

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Гарріс про економічні санкції проти Росії

Камала Гарріс зазначила, що Росія звужує шляхи для дипломатичного вирішення ситуації з Україною, адже її слова не відповідають діям.

Я можу говорити зараз абсолютно впевнено: якщо Росія буде нападати на Україну, то партнери по НАТО, зокрема США, будуть застосовувати значні та безпрецедентні економічні санкції,

– заявила віцепрезидентка США.

Вона додала, що обмеження будуть "швидкими, суворими та об'єднаними". "Ми вводитимемо глибокі економічні санкції й заходи експортного контролю. Ми націлюватимемося на фінансові установи й ключові галузі промисловості", – пояснила вона.

Крім того, санкції зачеплять і тих, хто підтримує наступ на Україну та сприяє йому.

Обмеження стосуватимуться не тільки економіки

Водночас Гарріс звернула увагу, що для Москви відповідь на агресію не обмежиться економічними санкціями.

Ми будемо допомогами нашим союзникам по НАТО на східному фланзі. Ми вже доклали багато зусиль, щоб посилити нашу колективну оборону,

– сказала вона.

Американська віцепрезидентка уточнила, що вже розгорнули 6 тисяч військових у Польщі, Румунії та інших країнах.

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